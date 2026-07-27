В настоящее время центр разрабатывает новый портал для жителей. Его прототип доступен на сайте «www.teste.lv», где люди могут его опробовать и внести предложения по улучшению.
В социальных сетях люди пишут, что заметили на портале E-veselība раздел «Статус страхования» («Apdrošināšanas statuss») и заинтересовались значением указанного в нем статуса.
В ЛЦЦЗ пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Отображаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг.
ЛЦЦЗ обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачу, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением.
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