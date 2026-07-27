В социальных сетях люди пишут, что заметили на портале E-veselība раздел «Статус страхования» («Apdrošināšanas statuss») и заинтересовались значением указанного в нем статуса.

В ЛЦЦЗ пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Отображаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг.