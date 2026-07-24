После замены плит число госпитализаций и пропущенных из-за приступов дней на работе или в школе сократилось примерно на 70 процентов.

Участников наблюдали четыре недели до замены плиты и ещё четыре недели после неё. Состояние оценивали по специальной шкале от нуля до шести.