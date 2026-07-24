Учёные заменили газовые плиты электрическими в домах людей, страдавших плохо контролируемой астмой. Результат оказался настолько заметным, что удивил даже самих исследователей.
После замены плит число госпитализаций и пропущенных из-за приступов дней на работе или в школе сократилось примерно на 70 процентов.
Участников наблюдали четыре недели до замены плиты и ещё четыре недели после неё. Состояние оценивали по специальной шкале от нуля до шести.
Средний показатель астмы снизился с 2,6 до 1,5 балла. При этом клинически значимым считается уже изменение на 0,5 балла.
Люди стали реже жаловаться на свистящее дыхание, меньше пользовались ингаляторами и реже просыпались ночью из-за приступов.
Одна из участниц призналась, что раньше даже не подозревала о связи между плитой и своим состоянием. После перехода на электрическую модель ингалятор понадобился ей значительно реже.
В части домов специалисты также измеряли качество воздуха. После отказа от газа концентрация диоксида азота в среднем упала на 70 процентов.
Этот газ образуется при горении и может раздражать дыхательные пути. Особенно чувствительны к нему дети и люди с астмой.
Самое поразительное, что улучшение оказалось сопоставимым с результатами испытаний некоторых распространённых препаратов от астмы, а иногда даже превосходило их.
Изначально эксперимент должен был охватить 1200 человек. Однако финансирование прекратили раньше срока, поэтому исследователи успели заменить плиты менее чем в ста домах. Полностью проанализировать удалось результаты 72 семей.
Выборка получилась небольшой, поэтому учёные считают, что эксперимент следует повторить с большим числом участников и контрольной группой.
Но эффект оказался настолько сильным, что его удалось заметить даже в сокращённом исследовании.
Почти 97 процентов участников сообщили, что довольны новой плитой. Похожие результаты ранее получили и во время небольшого проекта по замене газовых плит в Великобритании.
Связь между приготовлением пищи на газе и проблемами с дыханием обсуждается не первый год. Анализ 41 исследования ещё более десяти лет назад показал, что газовые плиты могут повышать риск развития астмы у детей.
Эксперты советуют обращать внимание не только на то, чем отапливается дом, но и на воздух, которым человек дышит во время приготовления ужина.
Ведь иногда облегчение может начаться не с нового лекарства, а с одного поворота кухонного выключателя.
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