Кудрявый Геркулес — беглый матрос с «Потемкина». Он работает на «Фригорифико» 25 лет, и в черных волосах его уже сквозит седина. Двести, триста раз в день поднимается и падает его кувалда. И шестидесятипудовые быки покорно подкашивают колени под его сокрушающим ударом.

Геркулес не один. С ним еще пятнадцать товарищей. Раньше было больше, гораздо больше. Но двадцать пять лет взяли свое. Кто спился, кто разбогател — и осталось только шестнадцать.