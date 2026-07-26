Нам годами рассказывали красивую историю о IPO, которое вот-вот спасёт и решит все проблемы. Однако каждому, кто хотя бы минимально разбирается в финансах и бизнесе, давно было ясно: у предприятия, которое годами держится на «реанимационном аппарате» госбюджета и постоянных инъекциях, не может быть никакой истории успеха на бирже. Это была иллюзия, чтобы кормить общество и оттягивать решения», — считает эксперт.

Главной проблемой airBaltic он считает впустую потраченное время. По его мнению, оно потрачено, поскольку: