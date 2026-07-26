«В последние дни при наблюдении дискуссий о будущем airBaltic и миллионах, закачанных туда государством, становится ясно одно — «король» голый, отсчитывающие время песочные часы опустели, если не считать пару песчинок, упорно не желающих падать.
Нам годами рассказывали красивую историю о IPO, которое вот-вот спасёт и решит все проблемы. Однако каждому, кто хотя бы минимально разбирается в финансах и бизнесе, давно было ясно: у предприятия, которое годами держится на «реанимационном аппарате» госбюджета и постоянных инъекциях, не может быть никакой истории успеха на бирже. Это была иллюзия, чтобы кормить общество и оттягивать решения», — считает эксперт.
Главной проблемой airBaltic он считает впустую потраченное время. По его мнению, оно потрачено, поскольку:
— не смогли вовремя и смело принять решения о привлечении реального стратегического инвестора;
— кормили общество сказками о бирже, пока другие региональные и европейские игроки перестраивали свои бизнес-модели и вернулись к прибыли;
— надеялись на то, что «государственный кошелёк бесконечен» и на «мягкое» сердце политиков.
Выход, однако, есть. Каким его видит экономист?
«Единственный реальный пункт плана, который сегодня может спасти нашу национальную авиакомпанию, это СРОЧНОЕ отыскание инвестора с очень большим кошельком и выраженной склонностью к филантропии.
Ибо какой другой рациональный инвестор, желающий заработать, посмотрев на финансовые отчёты, придёт и просто покроет убытки, накопленные за годы?
У нас больше нет времени на ещё три года «рабочих групп», «докладов консультантов» и стратегических сказок. Решения надо было принимать вчера. На сегодня остаётся лишь надеяться, что этот «богатый дядюшка» действительно существует — иначе это не будет сказка с хорошим концом.
Сможет ли ещё airBaltic найти своего мецената или пришло время признать суровую реальность?»
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