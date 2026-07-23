«Разрабатывается план действий на случай, если «airBaltic» сократит число рейсов или вообще прекратит полеты», — пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов «Lietuvos oro uostai».

По словам Таминскаса, «нельзя хоронить «airBaltic», пока она жива», поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы.