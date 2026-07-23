«Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы «airBaltic» прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками», — заявил Таминскас агентству BNS.
«Разрабатывается план действий на случай, если «airBaltic» сократит число рейсов или вообще прекратит полеты», — пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов «Lietuvos oro uostai».
По словам Таминскаса, «нельзя хоронить «airBaltic», пока она жива», поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы.
«Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал министр.
Он отметил, что даже если «airBaltic» уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым и его вполне могут занять другие авиаперевозчики.
«Есть много других авиакомпаний — и польская «LOT», и «Finnair». Это вовсе не только бюджетные авиакомпании, как сейчас пытаются представить в [литовском] обществе, будто бы, если место «airBaltic» освободится, его займут дешевые перевозчики и случится что-то очень плохое. Ничего не случится», — сказал министр.
В «airBaltic» подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким.
«Все существующие бронирования остаются в силе, и полеты выполняются по графику. «airBaltic» по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой», — говорится в комментарии авиакомпании агентству BNS.
В компании также сообщили, что на основании рекомендаций международных финансовых и юридических консультантов разработан обновленный бизнес-план, направленный на укрепление финансовой и операционной устойчивости, обеспечение непрерывности деятельности и долгосрочной стабильности.
В Литве «airBaltic» выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги.
Как сообщалось, министр финансов Латвии Марис Кучинскис в начале июля заявил, что из-за финансовых трудностей «airBaltic», скорее всего, придется сократить масштабы деятельности.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что «airBaltic» не сможет работать без дополнительной финансовой поддержки. Переговоры об инвестициях ведутся с тремя потенциальными инвесторами, и необходимо привлечь такого партнера, который гарантирует, что компании не придется ежегодно обращаться за деньгами налогоплательщиков, добавил премьер-министр.
«АirBaltic» уже продолжительное время ищет возможности стабилизировать свое финансовое положение, пересматривая бизнес-план, а также привлекая инвесторов и новое финансирование.
Международное кредитно-рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило негативный статус наблюдения как рейтингу «airBaltic», так и обеспеченным компанией облигациям.
В 2025 году оборот концерна «airBaltic» увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна достигли 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером «airBaltic» стала немецкая национальная авиакомпания «Lufthansa». В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10%, компании финансового инвестора Ларса Тусена «Aircraft Leasing 1» — 1,62%, еще 0,01% акций находятся у других акционеров. Основной капитал авиакомпании составляет 41,819 млн евро.
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