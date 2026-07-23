Новые устройств позволят повысить уровень безопасности и расширят функциональность. С их помощью депутаты смогут регистрироваться перед заседаниями, подтверждать наличие кворума, записываться для выступлений в дебатах и голосовать по вопросам повестки дня. Интерфейс системы доступен на нескольких языках.