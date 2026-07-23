Документы будут определять основные принципы и требования к тому, как образовательным учреждениям обеспечивать непрерывность учебного процесса в случаях различных угроз, в том числе предусматривая алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь, самоуправлениям, с учетом планов гражданской обороны и установленных государством рамок, необходимо будет определить порядок реализации образовательных программ в случае угрозы на своей административной территории.