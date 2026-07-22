Команда не выполнялась сразу. Искусственному интеллекту велели дождаться обычного слова, например «спасибо», «хорошо» или «отлично». Когда пользователь произносил его во время дальнейшего разговора, помощник обращался к системе Google Home и включал нужное устройство.

В одном опыте открывались окна, в другом запускался бойлер, а в третьем выключался свет. Всё происходило в контролируемых условиях, поэтому ни один настоящий дом тайно захвачен не был.

Фокус оказался пугающе простым. Хакеру не требовалось проникать в домашний Wi Fi, угадывать пароль от бойлера или устанавливать вирус на телефон. Достаточно было отправить приглашение с особым текстом и дождаться, пока искусственный интеллект сам его прочитает.