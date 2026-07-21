Для начала перевозчик получит пять таких машин с возможностью заказать ещё столько же.
Небольшие самолёты смогут перевозить пассажиров и грузы. Их главные преимущества — быстрая зарядка и сравнительно большой для региональных маршрутов запас хода. На подзарядку потребуется от 20 до 40 минут, а преодолеть они смогут около 620 километров.
Новая техника рассчитана прежде всего на короткие перелёты. Это особенно важно для небольших населённых пунктов и удалённых районов, где самолёт часто остаётся самым удобным видом транспорта.
Испытания уже прошли в этом году. Электрический самолёт выполнил серию полётов по маршрутам доставки почты в Шотландии. Разработчики уверяют, что эксплуатационные расходы могут сократиться почти на 80 процентов.
Если проект будет реализован в намеченные сроки, европейская коммерческая авиация откроет новую страницу своей истории. И вполне возможно, что совсем скоро привычный вопрос перед посадкой будет звучать не только «у окна или у прохода», но и «а этот самолёт точно не нужно заправлять?»
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