Небольшие самолёты смогут перевозить пассажиров и грузы. Их главные преимущества — быстрая зарядка и сравнительно большой для региональных маршрутов запас хода. На подзарядку потребуется от 20 до 40 минут, а преодолеть они смогут около 620 километров.

Новая техника рассчитана прежде всего на короткие перелёты. Это особенно важно для небольших населённых пунктов и удалённых районов, где самолёт часто остаётся самым удобным видом транспорта.