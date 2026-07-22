Тело Алексея Каршенко, бывшего руководителя терминала деловой авиации в аэропорту Шереметьево, было найдено бездыханным на балконе его квартиры. По сообщениям российских СМИ, в качестве основной версии следствия рассматривается самоубийство. Каршенко был уволен с должности примерно за три недели до смерти.
Алексей Каршенко был одним из создателей VIP-терминала в Шереметьево, открытого в 2011 году. Именно через этот терминал в августе 2023 года совершил свой последний рейс самолет главы частного военного подразделения «Вагнер» Евгения Пригожина.
После взлета бизнес-джет разбился в Тверской области, погибли все пассажиры. По данным источников в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», Каршенко мог обладать информацией о подготовке самолета к вылету.
Согласно этим сообщениям, во время технического обслуживания были обнаружены неисправности, в том числе проблема с одним из устройств, которое впоследствии было заменено.
Также существуют неподтвержденные предположения о том, что в новом устройстве могло быть обнаружено взрывное устройство. Сообщается, что после катастрофы сотрудники транспортной безопасности пытались получить материалы с досмотра самолета для расследования, но им было отказано в доступе к видеозаписям, документации и другим материалам.
Некоторые документы якобы были конфискованы агентами российских спецслужб.
В июне 2023 года Евгений Пригожин возглавил вооруженное восстание. После переговоров, организованных Александром Лукашенко, вагнеровцы прекратили наступление на Москву. Два месяца спустя самолет Пригожина потерпел крушение. Согласно официальной версии российских властей, причиной крушения стал взрыв ручной гранаты на борту, но достоверность этой версии вызывает серьезные сомнения.
Украинский журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале опровергает версию о связи смерти Каршенко с ликвидацией Пригожина.
«Это не имеет никакого отношения к Пригожину. В Москве происходит масштабное перераспределение имущества. Перед крахом государства происходит безжалостный раздел имущества между кланами — одних арестовывают, других сажают в тюрьму, а третьи бегут. На рынке появляется много имущества, которое не может остаться без владельца. Сейчас в Москве делят аэропорты — захватывают Домодедово, Внуково и Шереметьево, переписывают их на свои имена, и внутри происходит дьявольский заговор. Вот почему я связываю это повешение на балконе в центре Москвы только с перераспределением московских аэропортов», — заявил Гордон.
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