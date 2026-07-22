Алексей Каршенко был одним из создателей VIP-терминала в Шереметьево, открытого в 2011 году. Именно через этот терминал в августе 2023 года совершил свой последний рейс самолет главы частного военного подразделения «Вагнер» Евгения Пригожина.

После взлета бизнес-джет разбился в Тверской области, погибли все пассажиры. По данным источников в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», Каршенко мог обладать информацией о подготовке самолета к вылету.