«Бывают ситуации, когда я болею долго, постепенно выздоравливаю и восстанавливаю свою трудоспособность на 20%, то есть могу выполнять работу один день в неделю. Работодатель доволен, у него есть работник, я довольна, я иду на работу и делаю то, что могу. И у меня еще остается время на восстановление в другие дни. Время идет, мое здоровье крепнет и улучшается, я могу делать больше», — так описывает возможную ситуацию Никмане-Айшпуре.

Поэтому реабилитация, включая физиотерапию, должна быть гораздо доступнее. Особенно для тех, кто хочет и может быстрее вернуться на рынок труда.