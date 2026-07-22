По ее мнению, нынешняя процедура признания нетрудоспособности неполна.
«Бывают ситуации, когда я болею долго, постепенно выздоравливаю и восстанавливаю свою трудоспособность на 20%, то есть могу выполнять работу один день в неделю. Работодатель доволен, у него есть работник, я довольна, я иду на работу и делаю то, что могу. И у меня еще остается время на восстановление в другие дни. Время идет, мое здоровье крепнет и улучшается, я могу делать больше», — так описывает возможную ситуацию Никмане-Айшпуре.
Поэтому реабилитация, включая физиотерапию, должна быть гораздо доступнее. Особенно для тех, кто хочет и может быстрее вернуться на рынок труда.
Семейный врач заметила, что люди рвутся на работу быстрее, потому что не могут позволить длительные больничные, и, таким образом, не дают себе полностью восстановиться. В долгосрочной перспективе это вредит их здоровью. Например, пациенты с травмами, в том числе онкологические больные.
Они боятся, что после шести месяцев непрерывной нетрудоспособности их могут уволить.
По мнению Никмане-Айшпуре, государство также выиграло бы от введения частичной нетрудоспособности, если бы ему пришлось меньше платить по больничным.
«Основной проблемой кажется планирование работы, поскольку работодателю, исходя из определенного процента рабочей нагрузки, придется искать замену работнику. Это может быть довольно сложно. Ознакомившись с аналогичной практикой, нам удалось найти две страны, Финляндию и Швецию, где используется этот тип больничного. Там вопрос в основном решается в ходе переговоров между сотрудником и работодателем», — сказал генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.
(Lsm.lv)
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.