Такие видео собирают миллионы просмотров, вызывают слёзы и быстро разлетаются по социальным сетям. Проблема лишь в том, что животные на них никогда не встречались, никого не спасали и вообще не существовали в показанной ситуации.
Современные программы уже умеют создавать настолько убедительные кадры дикой природы, что отличить их от настоящей съёмки становится всё труднее. Учёные предупреждают: безобидные на первый взгляд ролики начинают менять представление людей о том, как в действительности ведут себя животные.
Особенно хорошо распространяются истории, в которых звери ведут себя почти как люди.
Они испытывают благодарность, дружат с врагами, спасают чужих детёнышей и прощаются с человеком перед уходом в лес. Иногда авторы добавляют печальную музыку и короткую подпись, после которой зрителю остаётся лишь вытереть слезу и нажать кнопку «поделиться».
Однако природа устроена немного иначе.
Например, ролики с птицами часто подписывают словами о материнской любви, хотя у большинства видов в выращивании потомства участвуют и самцы. У рыб, земноводных и пресмыкающихся родительское поведение может вообще выглядеть совсем не так, как ожидает человек.
Особенно странными становятся придуманные встречи хищников и добычи. Волк якобы дружит с оленёнком, большая кошка принимает чужого детёныша, а змея мирно согревает мышь.
Такие исключения иногда действительно случаются, но искусственный интеллект способен производить их тысячами. В результате редкое или невозможное поведение начинает казаться обычным.
Отдельную тревогу вызывают видео о дружбе человека с дикими животными.
В одном из популярных роликов рыбаки якобы спасли белого медведя, после чего тот выразил людям почти человеческую благодарность. Подобные сцены могут создать опасную иллюзию, будто крупный хищник понимает добрые намерения человека и обязательно ответит добром.
В реальности белый медведь остаётся одним из самых опасных наземных хищников. Даже животное, которому человек пытается помочь, может воспринимать его как угрозу или добычу.
Фальшивые видео способны подогревать и спрос на необычных домашних питомцев. Увидев ласковую выдру, енота или большую кошку, зритель может решить, что такое животное легко содержать дома.
За пределами экрана оно внезапно кусается, метит территорию, портит мебель, требует особого питания и совсем не желает обниматься для нового ролика.
Но самая неожиданная проблема начинается там, где красивые картинки встречаются с настоящей наукой.
Добровольцы по всему миру фотографируют птиц, насекомых, растения и других животных, а затем загружают снимки на специальные платформы. Эти данные помогают исследователям следить за распространением видов и замечать появление редких гостей.
Теперь часть таких фотографий перед публикацией улучшают при помощи искусственного интеллекта.
Человек может просто убрать ветку, сделать птицу ярче или восстановить смазанное крыло. Однако программа иногда дорисовывает признаки другого вида, потому что именно таких изображений было больше в материалах, на которых её обучали.
Так уже произошло с фотографией птицы из Бразилии.
Снимок приняли за возможное первое появление североамериканского краснокрылого чёрного трупиала. На самом деле на фотографии был обычный для региона траурный иволговый трупиал.
Искусственный интеллект «улучшил» птицу и добавил ей отметины, похожие на признаки совершенно другого вида.
Автор не собирался никого обманывать. Он хотел лишь сделать фотографию красивее. Однако после косметического ремонта снимок превратился в ложное научное открытие.
Проблема может коснуться и туризма.
Если поддельное видео снабдить отметкой конкретного места, любители природы способны отправиться туда в поисках животного, которого там никогда не было. В результате люди будут вытаптывать участки, беспокоить настоящих обитателей и разочарованно искать героя, созданного за несколько секунд на компьютере.
Есть и другая ловушка. Искусственный интеллект охотнее производит милых млекопитающих, потому что они лучше привлекают внимание.
Лягушки, жуки, черви и другие менее эффектные существа снова остаются за кадром, хотя для экосистемы они могут быть не менее важны. Чем больше денег и внимания получают только симпатичные животные, тем труднее защищать всех остальных.
Полностью остановить производство выдуманных роликов уже вряд ли получится. Поэтому зрителям придётся привыкать к новому правилу: даже самый трогательный момент из жизни животных теперь может оказаться сценой, которой никогда не было.
Иногда медведь на экране действительно благодарит человека.
Только медведь об этом ничего не знает.
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