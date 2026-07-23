Современные программы уже умеют создавать настолько убедительные кадры дикой природы, что отличить их от настоящей съёмки становится всё труднее. Учёные предупреждают: безобидные на первый взгляд ролики начинают менять представление людей о том, как в действительности ведут себя животные.

Особенно хорошо распространяются истории, в которых звери ведут себя почти как люди.