В рамках расследуемого Госполицией уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в социальной сети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Изначально по поводу произошедшего никто в Государственную полицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности.
Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные и оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализирована и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились.
В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение.
Государственная полиция напоминает, что пост в социальных сетях не приравнивается к официальному заявлению в Государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию.
Юрист Гинта Вилцане в «Твиттере» утверждала, что в центре Риги, в сквере у Латвийского университета, когда она шла домой, к ней пристали двое мужчин, похожих на жителей Индии или Пакистана. «Когда один уже начал распускать руки, второй вытащил свои гениталии. Я боролась, пока не подбежал какой-то мужчина спасать», — написала тогда женщина в социальной сети.
Общедоступная информация свидетельствует о том, что женщина ранее была членом правления Рижского отделения Национального объединения и в свое время баллотировалась на выборах в Сейм и самоуправления по списку Нацобъединения.
Реагируя на утверждения Вилцане в «Твиттере», министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальной сети написал, что полиция должна быстро найти конкретных лиц. «Такие насильники не должны находиться в цивилизованной стране. Я готов при первой же возможности подписать решение о включении этих лиц в «черный список» и их выдворении», — говорится в посте министра.
Также вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), реагируя на пост Вилцане в «Твиттере», указал, что Рижская муниципальная полиция проведет дополнительные меры по иммиграционному контролю, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Риге.
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