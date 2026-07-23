Изначально по поводу произошедшего никто в Государственную полицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности.

Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные и оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализирована и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились.