Представители законодательной власти не скрывают, против кого направлены эти меры. Перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Тех, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах».
Согласно принятому базовому закону, меры будут применяться в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами России. Также ограничения коснутся граждан, уже привлеченных к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против России, дискредитацию Вооруженных сил РФ или участие в деятельности нежелательной организации.
Ограничительные меры: без квартиры, счетов и машины
К попавшим в категорию неугодных гражданам России, проживающим за рубежом, на родине будут применяться следующие ограничительные меры: блокировка банковских счетов, запрет продавать свою недвижимость и транспорт, запрет на заключение сделок по доверенности, приостановка всех ранее выданных лицензий, разрешений и аккредитаций, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг, запрет для банков предоставлять таким лицам доступ к сайту или банковскому приложению для перевода средств, отказ в предоставлении консульских услуг за границей (запрет на получение загранпаспорта и запрет на удостоверение сделок, завещаний и доверенностей).
Масштаб запретов таков, что речь идет о «фактическом лишении гражданства». Об этом пишут юристы «Первого отдела» (Открытое сообщество адвокатов, правозащитников и журналистов).
«Человек, уехавший по политическим мотивам и признанный «уклоняющимся», получает статус внутренне «отмененного гражданина». Все, что связано с РФ (имущество, счета, бизнес, консульские услуги), можно использовать против него, а он сам практически лишен возможностей это хоть как-то использовать в свою пользу», — указывают адвокаты.
Юристка Анна Буракова отметила, что законопроект в первую очередь направлен на запугивание тех, до кого государство физически не может «дотянуться». По мнению юристки, которое она высказала «Новой-Европе», российские власти пытаются ограничить в правах тех, кого не удастся привлечь к реальной уголовной ответственности на территории РФ, а заодно «заткнуть рот» противникам войны и распространить атмосферу страха на иммигрантов.
Кто в зоне риска?
«Под закон» прежде всего, попадают не согласные с политикой Кремля россияне, выступавшие против войны в Украине, в отношении которых уже есть вступивший в силу приговор по любой уголовной статье или постановление суда конкретным «политическим» административным статьям.
Как укзали ОВД-Инфо (независимый правозащитный медиапроект) в зоне повышенного риска оказываются: граждане из реестра «иноагентов», фигуранты любых уголовных дел, фигуранты политически мотивированных административных дел, политические активисты, общественные деятели, сотрудники СМИ, адвокаты, участники проектов, объявленных в России «иноагентами», а также «экстремистскими», «нежелательными» или «террористическими» организациями.
Новый закон, как сообщается, вступит в силу после официальной публикации без переходного периода.
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