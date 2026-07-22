К попавшим в категорию неугодных гражданам России, проживающим за рубежом, на родине будут применяться следующие ограничительные меры: блокировка банковских счетов, запрет продавать свою недвижимость и транспорт, запрет на заключение сделок по доверенности, приостановка всех ранее выданных лицензий, разрешений и аккредитаций, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг, запрет для банков предоставлять таким лицам доступ к сайту или банковскому приложению для перевода средств, отказ в предоставлении консульских услуг за границей (запрет на получение загранпаспорта и запрет на удостоверение сделок, завещаний и доверенностей).

Масштаб запретов таков, что речь идет о «фактическом лишении гражданства». Об этом пишут юристы «Первого отдела» (Открытое сообщество адвокатов, правозащитников и журналистов).

«Человек, уехавший по политическим мотивам и признанный «уклоняющимся», получает статус внутренне «отмененного гражданина». Все, что связано с РФ (имущество, счета, бизнес, консульские услуги), можно использовать против него, а он сам практически лишен возможностей это хоть как-то использовать в свою пользу», — указывают адвокаты.