В обсуждении, которое вышло в эфир 22 июля под названием «Что будет с airBaltic и государственными вложениями в национальную авиакомпанию?», приняли участие министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство»), бывший министр сообщения, депутат Сейма Атис Швинка («Прогрессивные»), министр финансов Марис Кучинскис («Объединенный список»), министр земледелия Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), а также член правления airBaltic Витолдс Яковлев и председатель совета компании Андрей Мартынов.
Как отметил один из участников дискуссии, решение об основании компании в Швейцарии связано с более гибким регулированием рабочего времени в этой стране.
Таким образом, Латвия продолжает выделять средства компании airBaltic, но компания экономит на латвийских налогах на заработную плату, переводя их в Швейцарию.
Финансовое положение airBaltic в последние годы остается непростым. После пандемии COVID-19 авиакомпания неоднократно получала государственную поддержку, а государство остается ее крупнейшим акционером. В 2024 году компания продолжила работать с убытками, а правительство заявило о необходимости привлечения частного инвестора и подготовки airBaltic к возможному первичному размещению акций (IPO). Одновременно перевозчик реализует программу сокращения расходов и повышения эффективности бизнеса.
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