Как отметил один из участников дискуссии, решение об основании компании в Швейцарии связано с более гибким регулированием рабочего времени в этой стране.

Таким образом, Латвия продолжает выделять средства компании airBaltic, но компания экономит на латвийских налогах на заработную плату, переводя их в Швейцарию.