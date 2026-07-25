«Новая разметка на перекрёстке в Иманте — это полное фиаско. И ведь сделал кто-то такую х*ню! Посередине дороги сделали белую линию. Идиоты! Здесь будет столько аварий, что мало не покажется», — сердится он.
Большинство людей в комментариях (их около 500) согласны, что это какой-то абсурд:
— Только что выехал. Мысли те же. Ужас.
— Я тоже сегодня увидел и почти что дёрнулся вправо, но было уже поздно.
— Иди ты! Куда ещё больше испоганить всё это движение? Две полосы налево??? Может, ещё клумбы посередине дороги устроить…
— Хорошо, что показали, спасибо. Когда поеду, буду психологически готова встретить это чудо.
— Вот это точно хрень, все будут друг на друга налетать.
— Так там столбики поставят, скорее всего… будет весело.
— Ты ещё не видел, что при развороте происходит.
— Возникает ощущение, что в ответственных департаментах сидит группа людей с картой Иманты и сознательно ищет места, в которых всё до сих пор было более-менее нормально, и думают, как бы и эти места испоганить, чтобы Иманта стала максимально непроезжим районом.
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