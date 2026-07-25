— Я тоже сегодня увидел и почти что дёрнулся вправо, но было уже поздно.

— Иди ты! Куда ещё больше испоганить всё это движение? Две полосы налево??? Может, ещё клумбы посередине дороги устроить…

— Хорошо, что показали, спасибо. Когда поеду, буду психологически готова встретить это чудо.