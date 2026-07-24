Авария произошла в среду вечером. Первоначально очевидцы предположили, что у находившегося за рулём мужчины возникли проблемы со здоровьем.
Однако после прибытия медиков и полицейских выяснилось, что причиной происшествия стало сильное алкогольное опьянение. В выдохе водителя 1968 года рождения обнаружили 4,25 промилле алкоголя.
Государственная полиция начала уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии опьянения. По факту самой аварии также начат процесс об административном правонарушении.
Автомобиль нарушителя конфискован.
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