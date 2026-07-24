Однако после прибытия медиков и полицейских выяснилось, что причиной происшествия стало сильное алкогольное опьянение. В выдохе водителя 1968 года рождения обнаружили 4,25 промилле алкоголя.

Государственная полиция начала уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии опьянения. По факту самой аварии также начат процесс об административном правонарушении.