В прошлом году Берзиньш неоднократно покупал и продавал акции. Крупнейшими из них стали сделки по продаже акций на сумму 100 107 и 82 447 евро, а также покупка акций на сумму 89 927 евро.
В собственности Берзиньша также находятся несколько финансовых инструментов. В декларации указаны ценные бумаги, общая стоимость которых составляет 45 413 евро, и инвестиционные фонды на сумму 5117 евро.
Декларированный доход Берзиньша в прошлом году составил 186 061 евро. Большую часть, а именно 185 953 евро, составила заработная плата в ЛУ, а остальная сумма была получена в виде дивидендов и процентных доходов.
В декларации также указаны безналичные сбережения на сумму 103 098 евро.
Ректору принадлежат две квартиры в Риге, а ещё два объекта недвижимости находятся в совместной собственности. В собственности Берзиньша также находится недвижимость в Юркалненском приходе. Также в декларации указаны находящийся в владении автомобиль «Audi Q7» 2020 года выпуска, а также автомобили «VW Sharan» 2013 года и «Opel Rekord» 1976 года, находящиеся в собственности.
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