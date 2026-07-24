В собственности Берзиньша также находятся несколько финансовых инструментов. В декларации указаны ценные бумаги, общая стоимость которых составляет 45 413 евро, и инвестиционные фонды на сумму 5117 евро.

Декларированный доход Берзиньша в прошлом году составил 186 061 евро. Большую часть, а именно 185 953 евро, составила заработная плата в ЛУ, а остальная сумма была получена в виде дивидендов и процентных доходов.