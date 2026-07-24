Такая система, конечно, не может быть создана сразу, однако, по мнению министра, это предложение является обоснованным.
В систему могут быть включены бывшие сотрудники служб внутренних дел, которых в кризисных ситуациях можно было бы мобилизовать для нужд этих служб.
«Это может оказаться очень важным в ситуации, когда, например, из-за военных действий или какой-либо катастрофы погибнут люди и потребуется быстро восполнить кадровые ресурсы специалистами, которые хотя бы понимают, что нужно делать в конкретной ситуации», — подчеркнул Домбрава.
Хотя много говорится о готовности государства к военным конфликтам, Домбрава обратил внимание, что у страны всегда должен быть подготовлен резервный персонал также на случай технологических катастроф или других чрезвычайных ситуаций.
В интервью Домбрава также подтвердил, что не будет продвигать предложение предыдущего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о введении добровольных сотрудников полиции. «В том виде, в котором это предлагалось, — нет», — подчеркнул министр.
По его мнению, отдельные подобные возможности уже предусмотрены в законе о полиции и законе о Земессардзе. Это означает, что достаточно широкому кругу лиц уже сейчас разрешено выполнять определенные полицейские функции и оказывать поддержку Государственной полиции.
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