Хотя много говорится о готовности государства к военным конфликтам, Домбрава обратил внимание, что у страны всегда должен быть подготовлен резервный персонал также на случай технологических катастроф или других чрезвычайных ситуаций.

В интервью Домбрава также подтвердил, что не будет продвигать предложение предыдущего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о введении добровольных сотрудников полиции. «В том виде, в котором это предлагалось, — нет», — подчеркнул министр.

По его мнению, отдельные подобные возможности уже предусмотрены в законе о полиции и законе о Земессардзе. Это означает, что достаточно широкому кругу лиц уже сейчас разрешено выполнять определенные полицейские функции и оказывать поддержку Государственной полиции.