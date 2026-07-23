За поправки проголосовали 53 депутата, против — 26. Поправки подготовили депутаты коалиции.
Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств.
Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом, при этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества.
Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях: при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации.
Поправки также ограничивают возможность создания в общественных СМИ программ на иностранных языках, предусматривая, что только часть эфирного времени радио- и телепрограмм может быть отведена под такой контент.
Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений — укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности.
В комиссии Сейма по правам человека и общественным делам было поддержано предложение министра культуры Науриса Пунтулиса не использовать в законе расплывчатые формулировки, а четко установить, что языки национальных меньшинств в общественных СМИ могут применяться в случаях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или для целенаправленного опровержения дезинформации, угрожающей демократии и Латвийскому государству.
Депутаты поддержали предложение Пунтулиса отказаться от более широкого критерия оценки необходимости такого контента, поскольку это, по мнению авторов поправок, могло бы вновь создать возможность для включения в общественные СМИ материалов на русском языке без четко определенных условий.
Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года.
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