Некоторые признались, что сами не смогли бы так поступить из-за чувства долга перед коллегами, но при этом понимают желание молодежи не ставить работу выше личной жизни. Но даже те, кто поддержал молодых сотрудников, согласились, что подобный выходной следовало заранее согласовать — например, взять отпускной день, поменяться сменами с коллегой или отработать часы позже.

Многие участники дискуссии считают, что сотрудники не стали бы так легко увольняться из компании с достойной зарплатой и хорошими условиями труда: «При хорошем уровне оплаты и нормальных условиях сотрудники так себя не ведут», — написал один из участников обсуждения.

Комментаторы также напомнили о задержках зарплат, неоплачиваемых переработках и работодателях, которые требуют лояльности, но сами не всегда выполняют свои обязательства. При этом многие призвали не делать выводов обо всем поколении на основании одного случая, поскольку неизвестны обстоятельства работы этих молодых людей.