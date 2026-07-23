Когда руководитель напомнил о рабочем графике, молодые люди ответили, что в таком случае увольняются. После этого Виеглиньш спросил у подписчиков, что они думают о такой ситуации. Мнения разделились. Одни назвали поступок молодых людей безответственным, другие увидели в нем свидетельство меняющегося отношения к работе и личной жизни.
Многие участники обсуждения отметили, что рабочий график касается не только сотрудника и работодателя — на него рассчитывают коллеги, клиенты и партнеры. Если человек без предупреждения не выходит на работу, его обязанности приходится выполнять другим.
Комментаторы также привели примеры профессий, где подобное поведение могло бы иметь серьезные последствия, — врачей, пожарных, полицейских и работников сферы обслуживания.
Часть участников обсуждения связала такое поведение с воспитанием, полагая, что молодых людей слишком много учили правам и недостаточно — обязанностям и ответственности. Другие предположили, что подобные решения легче принимать тем, у кого еще нет кредитов, семьи и больших финансовых обязательств.
Однако многие отметили, что молодые люди честно объяснили причину своего отсутствия, не придумывая оправданий.
«Хорошо, что они не оформили больничный, а потом не отправились загорать», — написал один из комментаторов.
Некоторые признались, что сами не смогли бы так поступить из-за чувства долга перед коллегами, но при этом понимают желание молодежи не ставить работу выше личной жизни. Но даже те, кто поддержал молодых сотрудников, согласились, что подобный выходной следовало заранее согласовать — например, взять отпускной день, поменяться сменами с коллегой или отработать часы позже.
Многие участники дискуссии считают, что сотрудники не стали бы так легко увольняться из компании с достойной зарплатой и хорошими условиями труда: «При хорошем уровне оплаты и нормальных условиях сотрудники так себя не ведут», — написал один из участников обсуждения.
Комментаторы также напомнили о задержках зарплат, неоплачиваемых переработках и работодателях, которые требуют лояльности, но сами не всегда выполняют свои обязательства. При этом многие призвали не делать выводов обо всем поколении на основании одного случая, поскольку неизвестны обстоятельства работы этих молодых людей.
По данным Центрального статистического управления Латвии, в первом квартале 2026 года уровень безработицы среди молодежи 15–24 лет составлял 9,4%, что на 6,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в Европейском союзе в апреле он составлял 15,1%.
Данные ОЭСР показывают, что 54% молодых людей в возрасте 18–24 лет продолжают обучение, а 19% одновременно учатся и работают, поэтому их отношение к работе отличается от людей со стабильной карьерой.
Исследования также подтверждают, что молодые люди чаще меняют работу, чем сотрудники старшего возраста. Однако сама по себе смена работы не является признаком безответственности. Проблема возникает тогда, когда человек не выполняет свои обязательства, не предупреждает работодателя заранее и перекладывает свою работу на коллег.
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