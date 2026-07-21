Последние выборы президента Никарагуа прошли в 2021 году, их победителем был объявлен Даниэль Ортега. Кандидаты от оппозиции подверглись политическому преследованию. В частности, оппонент Ортеги Феликс Марадиага находился в заключении с 2021 по 2023 год, а затем был выслан в США. Еще шесть кандидатов в президенты тоже были помещены под арест.

В 2018 году во время подавления властями Никарагуа антиправительственных протестов погибли более 300 человек. В 2025 году Ортега уже менял конституцию, чтобы продлить свой президентский срок еще на 6 лет и назначить свою жену Росарио Мурильо «сопрезидентом».