США считают режим в Никарагуа диктатурой
Последние выборы президента Никарагуа прошли в 2021 году, их победителем был объявлен Даниэль Ортега. Кандидаты от оппозиции подверглись политическому преследованию. В частности, оппонент Ортеги Феликс Марадиага находился в заключении с 2021 по 2023 год, а затем был выслан в США. Еще шесть кандидатов в президенты тоже были помещены под арест.
В 2018 году во время подавления властями Никарагуа антиправительственных протестов погибли более 300 человек. В 2025 году Ортега уже менял конституцию, чтобы продлить свой президентский срок еще на 6 лет и назначить свою жену Росарио Мурильо «сопрезидентом».
США считают политический режим в Никарагуа диктатурой и включили в санкционные списки более 2350 никарагуанских чиновников. ООН тоже неоднократно обвиняла власти Никарагуа в систематических нарушениях прав человека.
В октября 2022 года Никарагуа было одним из пяти государств, отказавшихся поддержать резолюцию Генассамблеи ООН, которая осудила аннексию Россией украинских территорий.
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