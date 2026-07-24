По словам Аболиньша, несмотря на то, что в Латвии государственным языком является латышский, спустя почти 40 лет после восстановления независимости общественные СМИ по-прежнему публикуют значительный объем материалов на русском языке. Он также отметил, что с 1 января были прекращены программы на польском, белорусском и украинском языках, тогда как русский сохранился.
«Общество должно объединяться только на основе латышского языка», — написал Аболиньш.
Парламентский секретарь сослался на решение Конституционного суда, который, по его словам, признал русский язык в Латвии «самодостаточным» и не нуждающимся в государственной поддержке.
«Государство не должно за деньги всех налогоплательщиков поддерживать фактическое двуязычие и создавать общество, в котором можно обходиться без знания латышского языка», — считает Аболиньш.
Он подчеркнул, что подготовленный законопроект отражает выводы Конституционного суда. Согласно предлагаемым изменениям, использовать русский язык общественные СМИ смогут только в исключительных случаях — во время чрезвычайного положения, режима ЧС или для оперативного опровержения ложной информации, угрожающей демократии и безопасности государства.
По мнению Аболиньша, материалы о повседневной жизни, культуре, спорте, политике и других темах не должны публиковаться на русском языке.
Парламентский секретарь назвал поддержку законопроекта во втором чтении «историческим днем» и заявил, что окончательное принятие поправок положит конец дискуссиям о роли русского языка в общественных СМИ.
«В каком-то смысле это был исторический день. Да, Сейм поддержал этот вопрос только во втором чтении, но воля депутатов относительно желаемого направления была выражена ясно,»— подчеркнул он.
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