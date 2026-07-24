«Государство не должно за деньги всех налогоплательщиков поддерживать фактическое двуязычие и создавать общество, в котором можно обходиться без знания латышского языка», — считает Аболиньш.

Он подчеркнул, что подготовленный законопроект отражает выводы Конституционного суда. Согласно предлагаемым изменениям, использовать русский язык общественные СМИ смогут только в исключительных случаях — во время чрезвычайного положения, режима ЧС или для оперативного опровержения ложной информации, угрожающей демократии и безопасности государства.

По мнению Аболиньша, материалы о повседневной жизни, культуре, спорте, политике и других темах не должны публиковаться на русском языке.