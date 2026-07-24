Согласно этой норме, кандидатами на выборах в Сейм не могут быть заявлены и депутатами не могут быть избраны лица, осужденные за умышленное преступное деяние, за исключением тех, кто был реабилитирован или чья судимость погашена либо снята.

Представившая список кандидатов от ЛПМ Эверита Зариня и Стендзениекс были приглашены на заседание ЦИК 23 июля, чтобы представить свои аргументы. Как отмечает ЦИК, Стендзениекс согласился с исключением его из списка кандидатов партии ЛПМ на выборах в 15-й Сейм.