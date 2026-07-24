Изучив сведения из регистра наказаний, полученные в письме Информационного центра Министерства внутренних дел, ЦИК установила, что в отношении Стендзениекса действует ограничение, предусмотренное пунктом 3 статьи 5 Закона о выборах в Сейм.
Согласно этой норме, кандидатами на выборах в Сейм не могут быть заявлены и депутатами не могут быть избраны лица, осужденные за умышленное преступное деяние, за исключением тех, кто был реабилитирован или чья судимость погашена либо снята.
Представившая список кандидатов от ЛПМ Эверита Зариня и Стендзениекс были приглашены на заседание ЦИК 23 июля, чтобы представить свои аргументы. Как отмечает ЦИК, Стендзениекс согласился с исключением его из списка кандидатов партии ЛПМ на выборах в 15-й Сейм.
Как сообщалось, ранее ЦИК решила вычеркнуть Юрия Есипенко из списка кандидатов от объединения политических партий «Центр согласия» на выборах в 15-й Сейм по Рижскому избирательному округу, так как было констатировано, что он не является гражданином Латвии.
Кроме того, по причине возрастного ограничения ЦИК вычеркнула Ренарда Розе из списка кандидатов от Новой консервативной партии по Рижскому избирательному округу.
Всего на выборы в 15-й Сейм подано 14 кандидатских списков.
Выборы в 15-й Сейм состоятся в начале октября.
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