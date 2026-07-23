Машина с такой надписью передвигается на латвийских номерах. И судя по цвету автобусов на заднем плане — сфотографировали её в Елгаве.
«Латвия в одной картине, национализм в грязи», — пошутили в комментариях, обратив внимание на пыльный корпус автомобиля.
Дискуссия под фото, опубликованном в группе Liepājas Latvietis, сама по себе тянет на статью о разжигании межнациональной розни. Некоторые комментаторы собрались обратиться в полицию, а другие засомневались, действительно ли фото реальное.
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