«Латвия в одной картине, национализм в грязи», — пошутили в комментариях, обратив внимание на пыльный корпус автомобиля.

Дискуссия под фото, опубликованном в группе Liepājas Latvietis, сама по себе тянет на статью о разжигании межнациональной розни. Некоторые комментаторы собрались обратиться в полицию, а другие засомневались, действительно ли фото реальное.