Предприниматели объясняют свое обращение затянувшейся неопределенностью вокруг проекта Rail Baltica. Когда проект будет завершен, по какой модели он будет финансироваться и какова окажется его окончательная стоимость? Ответов нет.
«Премьер-министры должны взять на себя ответственность, разобраться в ситуации и сказать обществу: вот тогда-то мы завершим проект, он будет выглядеть так, стоить столько-то. Можно будет сделать то и то. Именно такого послания, если можно так сказать, сейчас не хватает», — сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в целом поддержал призыв предпринимателей. В эфире программы Rīta panorāma он заявил, что завершить проект Rail Baltica можно только совместными усилиями всех трех стран Балтии. При этом, по его словам, Латвии не хватает более 2 млрд евро даже на минимальный вариант проекта, и выделять эти деньги из госбюджета он не намерен. По мнению Кулбергса, «это общая проблема, с которой нужно идти в Брюссель и говорить, как мы будем ее решать».
Тем временем комиссия Сейма поддержала изменения в управлении проектом Rail Baltica. Сейчас в правлении компании Eiropas dzelzceļa līnijas, которая отвечает за проект в Латвии, работает всего один человек. Министерство сообщения предлагает увеличить состав правления до четырех человек, чтобы разделить ответственность за реализацию проекта между специалистами разных направлений.
Напомним, с момента создания Eiropas dzelzceļa līnijas в 2014 году, за 12 лет, члены правления менялись уже 11 раз. Окончательное решение по этому вопросу Сейм примет в четверг, 23 июля.
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