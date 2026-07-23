«Премьер-министры должны взять на себя ответственность, разобраться в ситуации и сказать обществу: вот тогда-то мы завершим проект, он будет выглядеть так, стоить столько-то. Можно будет сделать то и то. Именно такого послания, если можно так сказать, сейчас не хватает», — сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в целом поддержал призыв предпринимателей. В эфире программы Rīta panorāma он заявил, что завершить проект Rail Baltica можно только совместными усилиями всех трех стран Балтии. При этом, по его словам, Латвии не хватает более 2 млрд евро даже на минимальный вариант проекта, и выделять эти деньги из госбюджета он не намерен. По мнению Кулбергса, «это общая проблема, с которой нужно идти в Брюссель и говорить, как мы будем ее решать».