Обычно осенние месяцы проходят спокойно, как постепенный переход к холодной погоде. Но на этот раз все иначе. Синоптики бьют тревогу, потому что глобальные процессы начались гораздо раньше, чем обычно.
Эль-Ниньо — это циклическое потепление и похолодание экваториальных вод Тихого океана. В настоящее время там фиксируются необычно высокие температуры. Термометры в восточной части региона уже показывают на 3-4 градуса выше нормы. Начало этого периода года кажется пугающе быстрым. Событие получает официальный статус «Супер», когда сезонные показатели превышают 2 градуса Цельсия.
Тропики и Северная Америка пострадают от штормов. Позже климатические последствия распространятся по всему миру.
Ученые прогнозируют, что средняя температура легко превысит критический порог в 2 градуса. В разгар сезона аномалия может достичь 3 градусов Цельсия. В этом случае человечество столкнется с самым сильным Эль-Ниньо в истории. Пиковые значения чаще всего фиксируются поздней осенью или ранней зимой. По расчетам, переломный момент наступит уже в октябре.
Опыт прошлых лет позволяет определить, какие регионы мира пострадают сильнее всего. Жителям северных и центральных штатов США, южной Канады и Западной Европы следует ожидать температур выше нормы.
Тем временем температура на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, Центральной Европы и северной Канады останется в пределах нормы или даже опустится ниже нуля.
Осадки будут местами неравномерными. Сильные дожди и снегопады покроют южные и центральные районы Соединенных Штатов, откуда они переместятся через Атлантический океан в южную Европу. Западное побережье Америки также будет затоплено. Между тем, в северо-восточных районах Соединенных Штатов, а также в северо-западной и центральной Европе ожидается сильная засуха.
Последние оценки Европейского центра метеорологических исследований (ECMWF) и Североамериканского центра метеорологических исследований (NMME) сходятся во мнении, что распределение атмосферного давления в сентябре-ноябре будет напоминать суровую зиму. Мощный антициклон покроет Канаду, а южные штаты США будут разрываться на части от одного шторма за другим. В Европе область низкого давления над океаном принесет влажную и ветреную погоду в Ирландию и Великобританию.
К январю эти процессы станут еще более выраженными. Над Канадой и Гренландией установится обширная область высокого давления. Она начнет выталкивать арктический холод вглубь Соединенных Штатов, где он будет сталкиваться со штормами, идущими с юга. Это резко увеличит угрозу разрушительных зимних штормов и колебаний температуры.
Европейцам в этом отношении немного больше повезло. Циклон на северо-западе континента обеспечит постоянный приток тепла с запада и принесет сильные дожди.
Важно также помнить о полярном вихре — колоссальной циклонической системе, которая контролирует погоду во всем Северном полушарии от поверхности Земли до стратосферы. К январю 2026 года его структура уже была серьезно повреждена стратосферными аномалиями. Результатом стало резкое похолодание, затронувшее Америку и Европу.
Рекордное потепление океана делает подобные возмущения в стратосфере еще более вероятными. Вихрь ослабевает, позволяя ледяному полярному воздуху проникать далеко на юг. Метеорологи рекомендуют следить за этим показателем. Сила полярного вихря определяет, насколько серьезными будут предстоящие зимние проблемы.
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