Эль-Ниньо — это циклическое потепление и похолодание экваториальных вод Тихого океана. В настоящее время там фиксируются необычно высокие температуры. Термометры в восточной части региона уже показывают на 3-4 градуса выше нормы. Начало этого периода года кажется пугающе быстрым. Событие получает официальный статус «Супер», когда сезонные показатели превышают 2 градуса Цельсия.

Тропики и Северная Америка пострадают от штормов. Позже климатические последствия распространятся по всему миру.