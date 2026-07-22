Встреча на трассе с лесным гигантом весом до 600 килограммов смертельно опасна. Но и других животных на латвийских дорогах хватает. Почти у каждого водителя со стажем найдется история о неприятных моментах, которые ему пришлось пережить, контактируя с представителями животного мира. Есть такой случай и у автора этих строк.

Весной, около двух часов ночи, я ехал по объездной дороге вокруг Паневежиса в Литве. Тогда вдоль трассы еще не было защитных ограждений. Метров за тридцать впереди на обочине стояла косуля. Хорошо, что был включен дальний свет и я успел ее заметить. Начал тормозить, но животное неожиданно бросилось через дорогу и буквально врезалось в передний номерной знак автомобиля.

От удара косулю отбросило обратно на обочину, после чего она вскочила и убежала. А вот номерной знак оказался на дороге. Пришлось искать его с фонариком под непрерывный поток фур, мчавшихся по оживленной трассе. К счастью, других повреждений машина не получила, и я спокойно доехал до Риги.