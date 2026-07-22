CSDD предупреждает
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в рамках информационной кампании напомнила водителям, что двое из погибших в этом году в дорожно-транспортных происшествиях стали жертвами столкновений с лосями.
Так, в Краславском крае на дороге Дагда — Аглона незадолго до полуночи 16-летний юноша, управлявший мотоциклом Suzuki, по данным следствия, значительно превысил скорость и столкнулся с вышедшим на дорогу лосем. Парень погиб на месте.
Встреча на трассе с лесным гигантом весом до 600 килограммов смертельно опасна. Но и других животных на латвийских дорогах хватает. Почти у каждого водителя со стажем найдется история о неприятных моментах, которые ему пришлось пережить, контактируя с представителями животного мира. Есть такой случай и у автора этих строк.
Весной, около двух часов ночи, я ехал по объездной дороге вокруг Паневежиса в Литве. Тогда вдоль трассы еще не было защитных ограждений. Метров за тридцать впереди на обочине стояла косуля. Хорошо, что был включен дальний свет и я успел ее заметить. Начал тормозить, но животное неожиданно бросилось через дорогу и буквально врезалось в передний номерной знак автомобиля.
От удара косулю отбросило обратно на обочину, после чего она вскочила и убежала. А вот номерной знак оказался на дороге. Пришлось искать его с фонариком под непрерывный поток фур, мчавшихся по оживленной трассе. К счастью, других повреждений машина не получила, и я спокойно доехал до Риги.
Думал, придется объясняться с дорожной полицией, представители которой обязательно бы заметили отсутствие переднего номерного знака. Но все обошлось. Уже утром купил новый держатель и вернул знак на место.
А вот Сергею пришлось пережить нападение кабана рано утром на шоссе Валмиера — Валка. «Уже светало, поэтому переходящее через дорогу стадо кабанов я заметил издалека, — вспоминает водитель.
— Остановился, жду, когда животные уберутся в лес. Но что-то одному секачу моя машина не понравилась, и он вдруг решил ее атаковать, нацелившись как раз на водительскую дверь легковушки. Мне удалось среагировать и тронуться с места, поэтому кабан лишь слегка задел крыло. Однако он ничуть не испугался и устремился вдогонку за машиной. Еле-еле удалось от него уехать».
Автору этих строк и его другу еще повезло — их транспортные средства получили лишь незначительные повреждения. Однако в Интернете можно найти множество записей с видеорегистраторов, где, к примеру, лось, пробив лобовое стекло, оказывается прямо в салоне машины.
Официальная статистика
Государственная служба леса ежегодно регистрирует около 2 500 ДТП с участием диких животных. В 80% случаев под колеса попадают косули. Хотя реальное количество подобных аварий, вероятно, значительно выше. ДТП с лосями чаще всего фиксируются в Риге и ее окрестностях, а также в Видземе и Латгале, с благородными оленями — в районе Вентспилса.
Столкновение с диким животным считается дорожно-транспортным происшествием, о котором рекомендуется сообщить в Государственную полицию по телефону 110. Согласно данным страховой компании BТА, за последние три года на выплаты по ДТП с животными было направлено 5,8 млн. евро.
Средний размер страхового возмещения по полисам KASKO составил 3 270 евро. Самая крупная сумма — 32 тысячи евро — была выплачена после столкновения автомобиля с лосем. Водитель переключился на ближний свет из-за встречной машины и слишком поздно заметил животное. В результате передняя часть автомобиля была полностью уничтожена.
При этом большинство водителей обращаются в полицию и страховые компании только при наличии полиса KASKO. Поэтому фактическое число столкновений с животными значительно выше официальной статистики.
Пока ограничиваются дорожными знаками
В соседней Литве, где имеются официальные магистрали с разрешенной скоростью движения для легковых автомобилей до 130 км/ч, обязательно устанавливают защитные ограждения. Даже они не всегда помогают, но существенно снижают риск появления животных на дорогах. А в Польше на новой скоростной трассе от границы с Литвой до Варшавы построены специальные экодуки — путепроводы, предназначенные для безопасной миграции диких животных.
В Латвии же, как заявляют в Latvijas valsts ceLi и Министерстве сообщения, большинство аварий происходит без участия животных. Поэтому вся забота о безопасности ограничивается размещением предупредительных дорожных знаков «Осторожно: дикие животные!».
Защитные ограждения имеются лишь на отдельных участках трассы Via Baltica и шоссе Тинужи — Кокнесе. Их общая протяженность — даже с учетом обеих сторон дороги — не достигает и 100 километров. Между тем строительство специальных переходов для животных, как в той же в Польше, чиновники считают слишком дорогим.
Поэтому водителям приходится рассчитывать прежде всего на собственную внимательность. Более того, если водитель сбил животное — дикое или домашнее, покидать место происшествия ни в коем случае нельзя, потому как данный инцидент рассматривается как дорожно-транспортное происшествие.
Необходимо сообщить о случившемся в полицию по телефону 110, а также в Государственную службу леса через мобильное приложение Mednis. Полицейские разъяснят дальнейший порядок действий. А вот забирать тушу сбитого животного категорически не рекомендуется. Это может быть квалифицировано как незаконная охота, за которую предусмотрен штраф до 700 евро.
Кто наиболее опасен?
По мнению опытных водителей и зоологов, наибольшую опасность для автомобилистов представляют лоси. Вес взрослых самцов достигает 600-650 килограммов. Эти животные флегматичны и отличаются нерешительностью: оказавшись на дороге и почувствовав опасность, они могут остановиться, а затем неожиданно броситься прямо под колеса автомобиля.
Именно при столкновениях с сохатыми в ДТП чаще всего гибнут люди. Больше всего лосей обитает в Валкском крае, в окрестностях Алуксне, Мадоны, Вараклян и Павилосты.
Однако численность лосей в Латвии составляет около 23 тысячи особей, тогда как косуль насчитывается примерно 173 тысячи. Именно поэтому столкновения с ними происходят значительно чаще. Особенно опасны косули на открытых пространствах — в поисках пищи они объедают посевы на полях и группками бродят по вырубкам. Так что если дорогу перебежала пара косуль, необходимо сразу снизить скорость: вслед за ними могут появиться и другие. Наиболее активны косули в период гона — с середины до конца лета.
Менее опасными считаются дикие кабаны. После эпидемии африканской чумы свиней их численность сократилась примерно до 20 тысяч особей. Обычно кабаны пересекают дорогу осторожнее других животных.
Правда, не все подсвинки могут успеть перебежать дорогу следом за матерью — водителям нужно быть внимательными. Кроме того, больные животные иногда мечутся по дороге хаотично, что делает их поведение непредсказуемым.
Встречаются на дорогах и благородные олени, способные перепрыгивать проезжую часть огромными прыжками. А вот столкновения с зайцами или лисами, как правило, не приводят к серьезным повреждениям автомобиля, хотя и они могут стать причиной опасной дорожной ситуации.
Александр ФЕДОТОВ
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