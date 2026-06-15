Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Июня Завтра: Banuta, Vilija, Vits, Zermena
Доступность

«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы

«Вести» 15 июня, 2026 08:34

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Наступило долгожданное лето – пора самых длинных школьных каникул. Одни думают об отдыхе, другие - о работе, третьи – о дальнейшем продолжении образования...В новой подборке полезной информации - о порядке приема учащихся в школах столицы.

Первый раз – в 10-й класс

Учиться по новым правилам

Новые внутренние правила Рижского самоуправления определяют порядок зачисления учащихся в 10-е классы учебных заведений самоуправления с общеобразовательной программой, а также на вакантные места в 11-е и 12-е классы на 2026/2027 учебный год.

ВНИМАНИЕ! Прием учащихся в 10-й класс и на вакантные места в 11-й и 12-й классы будет осуществляться на конкурсной основе. Это значит, что каждое учебное заведение публикует свои правила приема на сайте школы 22 мая, а сводная информация по всем рижским школам будет опубликована в электронном справочнике учебных заведений Риги: https://iksd.riga.lv/media/rigas-skolu-katalogs.html

Информацию о свободных местах в 11-х и 12-х классах учебные заведения публикуют на своих сайтах до 2 июня.

V К новому учебному году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 школах, в том числе 6 гимназиях. Они смогут принять порядка 4 500 учащихся.

Заявку на поступление в 10-й класс рижской школы можно будет подать с 27 июня в течение не менее пяти календарных дней. Такой срок дан с учетом того, что из-за внешних угроз в других самоуправлениях Латвии многие учащиеся узнают результаты централизованных экзаменов позже.

Заявление подается:

- в электронном виде на портале latvija.gov.lv;

- лично в центрах обслуживания клиентов Рижского районного центра и в выбранном учебном заведении только для конкретного учреждения.

Актуальная информация о поступлении в рижские учебные заведения будет обновляться. Ищите по ссылке:
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Приоритет – за рижанами

Правила приёма в 1-й класс изменились

Поправки к обязательным правилам Рижской думы № 26 «Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в учебные заведения Рижского городского самоуправления» уточняют определенные позиции в процессе приема детей в первые классы столичных школ.

1 Поправки определяют, к каким образовательным учреждениям не применяется территориальное разделение. Теперь оно будет применяться:

- к учреждениям специального образования;

- к общеобразовательным школам, реализующим только специальные образовательные программы;

- к специальным классам общеобразовательных учреждений;

- к образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы в соответствии с двусторонними и многосторонними международными соглашениями Латвийской Республики или альтернативные образовательные программы.

2 Внесены существенные изменения, которые должны повысить доступность основного образования для детей с особыми потребностями в области передвижения и мобильности. В будущем этим детям будет предоставляться место в школе, расположенной ближе всего к заявленному месту жительства ребенка, которая технически адаптирована к его потребностям. В настоящее время лишь часть образовательных учреждений Риги полностью адаптирована для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

3 Учреждения специального образования и школы, реализующие программы специального образования, должны завершать набор учеников 1-го класса на следующий учебный год до 15 июля каждого года, при этом приоритет отдается детям, место жительства которых указано в Риге. Это даст больше возможностей получить специальное образование задекларированным в Риге детям.

Статистика показывает, что около 27% учащихся из других самоуправлений обучаются в рижских учреждениях специального образования. И это ограничивает возможности детей, зарегистрированных в Риге, получить основное образование в этих учебных заведениях.

Изменения помогут лучше планировать и обеспечивать ресурсы, необходимые для реализации программ специального образования, включая подбор учителей и специалистов, содержание специализированной инфраструктуры (сенсомоторные классы, реабилитационные кабинеты и другое)...

Аттестаты - электронные

Но можно просить и бумажный вариант

Знаете ли вы, что с 2026/2027 учебного года, то есть уже в следующем году, документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме? Это решение Кабинета министров ЛР.

За 2025/2026 учебный год школьные документы будут выдавать как в бумажной, так и в электронной форме. Но уже со следующего учебного года, решило правительство, все признанные государством документы об общем образовании планируется выдавать только в электронном виде. В частности, это:

- свидетельства об основном образовании;

- аттестаты о среднем образовании;

- выписки с оценками и приложения к ним.

Вместо гербовых печатей и номерных знаков будут присутствовать все электронные атрибуты, подтверждающие подлинность документа.

Аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре и подписаны надежной электронной подписью. В документах также будет содержаться QR-код, позволяющий проверить их подлинность на поддерживаемом государством онлайн-ресурсе...

Переход на электронные документы об образовании предстоит и в системе профессионального образования.

В электронном виде будут выдаваться:

- свидетельства о профессиональном основном образовании;

- аттестаты о профессиональном образовании;

- дипломы о профессиональном среднем образовании;

- свидетельства о профессиональной квалификации.

ВАЖНО. В то же время к документам планируется приложить автоматический сгенерированный перевод на английский язык и информацию об уровне квалификации в рамках Латвийской структуры квалификации. Это позволит облегчить использование документов за рубежом, что очень актуально.

Использование виртуальных возможностей исключает выдачу дубликатов документов. Правила Кабмина предусматривают, что дубликаты электронных документов больше выдаваться не будут: они доступны в регистре. Бумажные копии документов не отменяются, и при необходимости и их можно будет получить.

Изменения связаны с созданием Регистра признанных государством документов об образовании, который станет составной частью Государственной информационной системы проверочных работ. В регистре планируется хранить информацию о полученном жителем образовании, его успеваемости, а также подписанные электронно документы об образовании...

Дроны мешают учиться

Школы в Латгалии перешли на удалёнку

Частые оповещения по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве нарушили учебный процесс во многих школах Латгалии. В Краславе, Прейли, Лудзе, Мадоне и Резекне был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-го класса. Вторая часть экзамена была перенесена на 9 июня этого года. А ведь для девятиклассников экзамены – это путевка в дальнейшее образование, в 10-й класс.

В Резекне, например, самоуправление приняло решение до конца учебного года – 31 мая - организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно. Так поступили на последней неделе учебного года в резекненской 2-й средней школе (4-8-е и 10-11-е классы) и 3-й основной школе (3-9-е классы учились частично удаленно), в Резекненской государственной польской гимназии (5-12-е классы занимались в конце мая частично дистанционно).

Очно проходят централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова
Юридическая консультация

Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО
Важно

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО (2)

Это и есть главный вывод: в подкасте обсудили цены на продукты в Латвии
Важно

Это и есть главный вывод: в подкасте обсудили цены на продукты в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вдруг вырос счет за воду? Возможно, виноват сосед

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.

Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.

Читать
Загрузка

Вулкан устроил выброс — а потом сам начал убирать за собой

Наука 15:16

Наука 0 комментариев

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Читать

В Латвии пересчитали средний размер пенсии по старости: сколько?

Выбор редакции 15:07

Выбор редакции 0 комментариев

Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685,92 евро, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685,92 евро, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

«Это провал управления»: Чекушин о новых фактах вокруг закрытия мясного павильона

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Читать

Во вторник в Латвии сохраниться дождливая погода

Новости Латвии 14:46

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Под Резекне, кажется, нашли фрагменты сбитого дрона

Новости Латвии 14:34

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

Читать

Начат сбор подписей за возвращение в 1-ую Рижскую больницу круглосуточной неотложки

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Читать