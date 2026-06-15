«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы

Первый раз – в 10-й класс

Учиться по новым правилам

Новые внутренние правила Рижского самоуправления определяют порядок зачисления учащихся в 10-е классы учебных заведений самоуправления с общеобразовательной программой, а также на вакантные места в 11-е и 12-е классы на 2026/2027 учебный год.

ВНИМАНИЕ! Прием учащихся в 10-й класс и на вакантные места в 11-й и 12-й классы будет осуществляться на конкурсной основе. Это значит, что каждое учебное заведение публикует свои правила приема на сайте школы 22 мая, а сводная информация по всем рижским школам будет опубликована в электронном справочнике учебных заведений Риги: https://iksd.riga.lv/media/rigas-skolu-katalogs.html

Информацию о свободных местах в 11-х и 12-х классах учебные заведения публикуют на своих сайтах до 2 июня.

V К новому учебному году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 школах, в том числе 6 гимназиях. Они смогут принять порядка 4 500 учащихся.

Заявку на поступление в 10-й класс рижской школы можно будет подать с 27 июня в течение не менее пяти календарных дней. Такой срок дан с учетом того, что из-за внешних угроз в других самоуправлениях Латвии многие учащиеся узнают результаты централизованных экзаменов позже.

Заявление подается:

- в электронном виде на портале latvija.gov.lv;

- лично в центрах обслуживания клиентов Рижского районного центра и в выбранном учебном заведении только для конкретного учреждения.

Актуальная информация о поступлении в рижские учебные заведения будет обновляться. Ищите по ссылке:

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Приоритет – за рижанами

Правила приёма в 1-й класс изменились

Поправки к обязательным правилам Рижской думы № 26 «Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в учебные заведения Рижского городского самоуправления» уточняют определенные позиции в процессе приема детей в первые классы столичных школ.

1 Поправки определяют, к каким образовательным учреждениям не применяется территориальное разделение. Теперь оно будет применяться:

- к учреждениям специального образования;

- к общеобразовательным школам, реализующим только специальные образовательные программы;

- к специальным классам общеобразовательных учреждений;

- к образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы в соответствии с двусторонними и многосторонними международными соглашениями Латвийской Республики или альтернативные образовательные программы.

2 Внесены существенные изменения, которые должны повысить доступность основного образования для детей с особыми потребностями в области передвижения и мобильности. В будущем этим детям будет предоставляться место в школе, расположенной ближе всего к заявленному месту жительства ребенка, которая технически адаптирована к его потребностям. В настоящее время лишь часть образовательных учреждений Риги полностью адаптирована для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

3 Учреждения специального образования и школы, реализующие программы специального образования, должны завершать набор учеников 1-го класса на следующий учебный год до 15 июля каждого года, при этом приоритет отдается детям, место жительства которых указано в Риге. Это даст больше возможностей получить специальное образование задекларированным в Риге детям.

Статистика показывает, что около 27% учащихся из других самоуправлений обучаются в рижских учреждениях специального образования. И это ограничивает возможности детей, зарегистрированных в Риге, получить основное образование в этих учебных заведениях.

Изменения помогут лучше планировать и обеспечивать ресурсы, необходимые для реализации программ специального образования, включая подбор учителей и специалистов, содержание специализированной инфраструктуры (сенсомоторные классы, реабилитационные кабинеты и другое)...

Аттестаты - электронные

Но можно просить и бумажный вариант

Знаете ли вы, что с 2026/2027 учебного года, то есть уже в следующем году, документы об общем образовании будут выдаваться в электронной форме? Это решение Кабинета министров ЛР.

За 2025/2026 учебный год школьные документы будут выдавать как в бумажной, так и в электронной форме. Но уже со следующего учебного года, решило правительство, все признанные государством документы об общем образовании планируется выдавать только в электронном виде. В частности, это:

- свидетельства об основном образовании;

- аттестаты о среднем образовании;

- выписки с оценками и приложения к ним.

Вместо гербовых печатей и номерных знаков будут присутствовать все электронные атрибуты, подтверждающие подлинность документа.

Аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре и подписаны надежной электронной подписью. В документах также будет содержаться QR-код, позволяющий проверить их подлинность на поддерживаемом государством онлайн-ресурсе...

Переход на электронные документы об образовании предстоит и в системе профессионального образования.

В электронном виде будут выдаваться:

- свидетельства о профессиональном основном образовании;

- аттестаты о профессиональном образовании;

- дипломы о профессиональном среднем образовании;

- свидетельства о профессиональной квалификации.

ВАЖНО. В то же время к документам планируется приложить автоматический сгенерированный перевод на английский язык и информацию об уровне квалификации в рамках Латвийской структуры квалификации. Это позволит облегчить использование документов за рубежом, что очень актуально.

Использование виртуальных возможностей исключает выдачу дубликатов документов. Правила Кабмина предусматривают, что дубликаты электронных документов больше выдаваться не будут: они доступны в регистре. Бумажные копии документов не отменяются, и при необходимости и их можно будет получить.

Изменения связаны с созданием Регистра признанных государством документов об образовании, который станет составной частью Государственной информационной системы проверочных работ. В регистре планируется хранить информацию о полученном жителем образовании, его успеваемости, а также подписанные электронно документы об образовании...

Дроны мешают учиться

Школы в Латгалии перешли на удалёнку

Частые оповещения по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве нарушили учебный процесс во многих школах Латгалии. В Краславе, Прейли, Лудзе, Мадоне и Резекне был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-го класса. Вторая часть экзамена была перенесена на 9 июня этого года. А ведь для девятиклассников экзамены – это путевка в дальнейшее образование, в 10-й класс.

В Резекне, например, самоуправление приняло решение до конца учебного года – 31 мая - организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно. Так поступили на последней неделе учебного года в резекненской 2-й средней школе (4-8-е и 10-11-е классы) и 3-й основной школе (3-9-е классы учились частично удаленно), в Резекненской государственной польской гимназии (5-12-е классы занимались в конце мая частично дистанционно).

Очно проходят централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА