Инициативу подал руководитель опорного центра бригад СНМП Krasts Рафаэль Циекурс. Сбор подписей начался 12 июня, уже 485 человек подписались. Чтобы передать инициативу на рассмотрение в Сейм, нужно собрать 10 тысяч подписей.

В аннотации к инициативе говорится, что в Риге давно существует проблема с потоком пациентов, требующих неотложной помощи, в крупных больницах. Бригады СНМП с пациентами ждут рядом с отделениями по несколько часов. Всё это время бригада не может принять следующий вызов, а пациент, уже доставленный в больницу, не получает своевременного больничного ухода и лечения.

Центр неотложной медицины в Рижской 1-й больнице был закрыт в 2010 году. По мнению автора инициативы, инфраструктуру этой больницы можно использовать более эффективно - здесь могли бы оказывать помощь пациентам с острыми заболеваниями и травмами, в том числе лёгкими и средней тяжести, острыми внутренними заболеваниями, проводить срочные врачебные осмотры, обеспечивать основную диагностику, анализы, рентген и стабилизировать состояние пациентов. Рижская 1-я больница могла бы взять на себя пациентов, которым не требуется лечение в университетских больницах и специализированных центрах высшего уровня, и не принимать пациентов с множественными травмами, инсультом, острым инфарктом миокарда, тяжёлым сепсисом и т.п.

Как сообщало во вторник Латвийское телевидение, возле приёмного отделения больницы Страдиня временами образуются заторы, в которых автомашины "неотложки" стоят часами. В понедельник одной бригаде СНМП пришлось ждать почти два часа, пока у неё приняли пациента.