Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 14. Июня Завтра: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Доступность

Идёт сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в Рижской 1-й больнице (1)

© LETA 14 июня, 2026 11:09

Важно 1 комментариев

На портале общественных инициатив ManaBalss открыт сбор подписей за восстановление центра круглосуточной неотложной помощи в Рижской 1-й больнице, чтобы разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) возле приёмных отделений больниц и улучшить доступность неотложной помощи в столице.

Инициативу подал руководитель опорного центра бригад СНМП Krasts Рафаэль Циекурс. Сбор подписей начался 12 июня, уже 485 человек подписались. Чтобы передать инициативу на рассмотрение в Сейм, нужно собрать 10 тысяч подписей.

В аннотации к инициативе говорится, что в Риге давно существует проблема с потоком пациентов, требующих неотложной помощи, в крупных больницах. Бригады СНМП с пациентами ждут рядом с отделениями по несколько часов. Всё это время бригада не может принять следующий вызов, а пациент, уже доставленный в больницу, не получает своевременного больничного ухода и лечения.

Центр неотложной медицины в Рижской 1-й больнице был закрыт в 2010 году. По мнению автора инициативы, инфраструктуру этой больницы можно использовать более эффективно - здесь могли бы оказывать помощь пациентам с острыми заболеваниями и травмами, в том числе лёгкими и средней тяжести, острыми внутренними заболеваниями, проводить срочные врачебные осмотры, обеспечивать основную диагностику, анализы, рентген и стабилизировать состояние пациентов. Рижская 1-я больница могла бы взять на себя пациентов, которым не требуется лечение в университетских больницах и специализированных центрах высшего уровня, и не принимать пациентов с множественными травмами, инсультом, острым инфарктом миокарда, тяжёлым сепсисом и т.п.

Как сообщало во вторник Латвийское телевидение, возле приёмного отделения больницы Страдиня временами образуются заторы, в которых автомашины "неотложки" стоят часами. В понедельник одной бригаде СНМП пришлось ждать почти два часа, пока у неё приняли пациента.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В последние годы здесь лета просто нет»: жители Латвии жалуются на погоду
Важно

«В последние годы здесь лета просто нет»: жители Латвии жалуются на погоду

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему
Важно

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему

«Ригу захватили инопланетяне?» Жителей столицы удивил… канализационный люк
Важно

«Ригу захватили инопланетяне?» Жителей столицы удивил… канализационный люк

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лету всё же быть! Но до среды будут дожди — потерпите немного (1)

Важно 19:45

Важно 1 комментариев

Латвийские метеорологи обещают улучшение погоды с середины недели.

Латвийские метеорологи обещают улучшение погоды с середины недели.

Читать
Загрузка

«Ригу захватили инопланетяне?» Жителей столицы удивил… канализационный люк (1)

Важно 19:26

Важно 1 комментариев

Давно что-то не появлялось в соцсетях разных странностей, связанных с ремонтом улиц и дорог. С тех пор, как в интернете кипели страсти на тему променада на ул. Мукусалас - то ли строителям сделали внушение, то ли просто так совпало. Но бдительные люди не дремлют - нет-нет да и опубликуют какое-нибудь загадочное фото.

Давно что-то не появлялось в соцсетях разных странностей, связанных с ремонтом улиц и дорог. С тех пор, как в интернете кипели страсти на тему променада на ул. Мукусалас - то ли строителям сделали внушение, то ли просто так совпало. Но бдительные люди не дремлют - нет-нет да и опубликуют какое-нибудь загадочное фото.

Читать

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

Его "работа" состояла в том, чтобы звонить жителям Латвии, выдавать себя за полицейского и предупреждать о якобы мошенничестве. Он был первым звеном в деятельности мошеннического колл-центра, ликвидированного в Украине. Сейчас он ждёт приговора суда в латвийской тюрьме. Оскар (имя изменено), сам назвавший себя мошенником в интервью, согласился раскрыть Латвийскому телевидению преступную схему.

Его "работа" состояла в том, чтобы звонить жителям Латвии, выдавать себя за полицейского и предупреждать о якобы мошенничестве. Он был первым звеном в деятельности мошеннического колл-центра, ликвидированного в Украине. Сейчас он ждёт приговора суда в латвийской тюрьме. Оскар (имя изменено), сам назвавший себя мошенником в интервью, согласился раскрыть Латвийскому телевидению преступную схему.

Читать

«Радуйтесь, что за окном шумят дети, а не война»: когда детский сад — в твоём подъезде (1)

Важно 17:50

Важно 1 комментариев

В своё время эта пользовательница платформы "Х" с семьёй специально искала жильё за городом, в тихом месте. Но времена меняются, и территория города расширилась, стало многолюднее, а недавно прямо в её доме на первом этаже открыли частный детский сад.

В своё время эта пользовательница платформы "Х" с семьёй специально искала жильё за городом, в тихом месте. Но времена меняются, и территория города расширилась, стало многолюднее, а недавно прямо в её доме на первом этаже открыли частный детский сад.

Читать

Генерал НАТО: России надо искать компромисс или план «Б», которого, скорее всего, нет (1)

Мир 17:25

Мир 1 комментариев

Среди главных стратегических целей российского руководства - восстановление своего рода Российской империи, но эта стратегия нежизнеспособна, так что России следует от неё отказаться и перейти к плану "Б", а НАТО следует повлиять на то, каким этот план будет, заявил в интервью агентству LETA директор по стратегическим коммуникациям Европейского верховного командования Союзных сил НАТО (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

Среди главных стратегических целей российского руководства - восстановление своего рода Российской империи, но эта стратегия нежизнеспособна, так что России следует от неё отказаться и перейти к плану "Б", а НАТО следует повлиять на то, каким этот план будет, заявил в интервью агентству LETA директор по стратегическим коммуникациям Европейского верховного командования Союзных сил НАТО (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

Читать

«В последние годы здесь лета просто нет»: жители Латвии жалуются на погоду (1)

Важно 17:01

Важно 1 комментариев

О глобальном потеплении/изменении климата можно спорить бесконечно. Особенно если его признаков в природе не очень-то заметно. Да и никакая погода на всех никогда не угодит - всегда кто-то будет мёрзнуть, а кому-то будет жарко.

О глобальном потеплении/изменении климата можно спорить бесконечно. Особенно если его признаков в природе не очень-то заметно. Да и никакая погода на всех никогда не угодит - всегда кто-то будет мёрзнуть, а кому-то будет жарко.

Читать

«Ловко выманивают деньги»: приёмы мошенников 1930-х на Центральном рынке (1)

Важно 16:24

Важно 1 комментариев

"Весной обычно замечается большое оживление на толкучем рынке у красных амбаров. Среди посетителей «толкучки» немало провинциалок и хуторян из окрестностей Риги. Эта категория посетителей «толкучки» часто становится жертвой ловких мошенников. Борьба с ними только полицейскими мерами не дает желательных результатов, и поэтому префектура решила предупредить всех о тех приемах, которыми пользуются эти мошенники, - сообщала газета "Сегодня" 27 мая 1935 года. 

"Весной обычно замечается большое оживление на толкучем рынке у красных амбаров. Среди посетителей «толкучки» немало провинциалок и хуторян из окрестностей Риги. Эта категория посетителей «толкучки» часто становится жертвой ловких мошенников. Борьба с ними только полицейскими мерами не дает желательных результатов, и поэтому префектура решила предупредить всех о тех приемах, которыми пользуются эти мошенники, - сообщала газета "Сегодня" 27 мая 1935 года. 

Читать