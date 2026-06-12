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Косолапая тревога. Банковская карта против медведя: как в Латвии предлагают измерять следы

Редакция PRESS 12 июня, 2026 15:54

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии жителей просят сообщать о замеченных медведях и следах их присутствия. Управление охраны природы призывает отправлять наблюдения на портал dabasdati.lv и добавлять максимально точную информацию: дату, GPS-координаты, фото или видео с отметкой времени. Об этом агентству LETA сообщила представитель Управления охраны природы Байба Ралле.

Сообщать просят не только о самом медведе, но и о признаках его присутствия: отпечатках лап, шерсти, экскрементах, царапинах, повреждениях пасек или других объектов. Подойдут и записи с камер наблюдения.

Если человек нашёл след медведя, специалисты советуют сфотографировать его строго сверху. Для мониторинга особенно важен отпечаток передней лапы: по её размеру можно судить о возрастной группе и весе животного. Лапу нужно измерить в самом широком месте.

Если рулетки с собой нет, рядом со следом предлагают положить предмет для масштаба - например, банковскую карту или коробок спичек. Такой снимок поможет специалистам точнее оценить данные.

По новейшим данным мониторинга, в Латвии находятся не менее 190 бурых медведей. Их численность оценивают с помощью систематических наблюдений, а также генетических анализов образцов шерсти, экскрементов и слюны. Так специалисты могут идентифицировать конкретных животных.

В прошлом году были собраны данные о 827 случайных наблюдениях медведей или признаков их присутствия. Речь шла как о встречах с животными и записях с фотоловушек, так и о следах, шерсти, экскрементах и зимних берлогах.

В Управлении охраны природы подчёркивают: несмотря на рост численности медведей и их появление в новых регионах, шанс встретить зверя в лесу лицом к лицу остаётся небольшим. Медведь осторожен и обычно заранее избегает человека.

Если медведь представляет угрозу или есть подозрение на опасность для здоровья и жизни человека, нужно немедленно сообщить в местное самоуправление и в Управление охраны природы по электронной почте pasts@daba.gov.lv.

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