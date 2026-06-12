Черепахи-шпионы вышли на задание: Китай заявил о тайной войне под водой

Да, речь о «черепахах-шпионах» и «рыбах-шпионах».

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что в море обнаруживали крупных морских животных, к которым были прикреплены датчики. Эти животные, по утверждению ведомства, собирали данные о температуре воды, солёности и течениях, а затем передавали информацию за рубеж через спутник.

Звучит как начало мультфильма, но Пекин подаёт это как серьёзную угрозу национальной безопасности.

По версии китайских властей, такие данные могут использоваться для создания подводных карт. А подводные карты — это уже не милые рыбки и не черепаха с рюкзачком, а информация, которая может помогать военным понимать, где и как могут двигаться подлодки.

Кроме животных, Китай говорит и о других морских «гаджетах»: буях с датчиками, автономных аппаратах, солнечных wave gliders и устройствах, которые могут следить за обстановкой в портах.

Самое кинематографичное в этой истории то, что конкретных стран Пекин не назвал. Есть только общая картина: где-то в море идёт невидимая тайная война, а её участниками могут быть не только люди в наушниках и военные корабли, но и подозрительно занятые черепахи.

Конечно, звучит это почти комично. Но морская разведка давно стала очень серьёзной темой. Температура, глубина, течения и солёность воды важны не только для науки, но и для подводной навигации, связи и поиска субмарин.

Так что смешное здесь быстро становится не таким уж смешным.

В старых шпионских историях агент прятал микрофон в ручке, чемодане или часах. В новой версии, если верить Пекину, датчик может медленно плыть в море и вообще не выглядеть как техника.

Просто черепаха.

Очень занятая черепаха.