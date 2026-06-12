Грозовые ливни: погода в субботу будет — так себе

Местами по стране — главным образом в Курземе — образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в западной части страны понизится до +4…+8 градусов, в остальной Латвии — до +9…+12 градусов.

День в восточных районах будет пасмурным и дождливым, во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе и Земгале под воздействием солнечных лучей будут развиваться облака, которые к вечеру во многих местах принесут кратковременные осадки, а местами — грозовые ливни.

Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха ожидается от +12…+14 градусов на востоке страны до +20 градусов местами в Курземе и Земгале.

В Риге суббота, вероятно, пройдёт без осадков, хотя на небе будет много облаков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днём повысится до +18 градусов.