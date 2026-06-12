Света, по словам наших читателей, нет с обеда. В Дубулты и Яундубулты не работают даже светофоры.

Тем временем, Государственная пожарно-спасательная служба к 18:00 четверга получила в общей сложности девять вызовов на места, где поваленные ветром деревья упали на дороги, как сообщила агентству LETA служба.

Сначала один вызов поступил в обеденное время в Прейльском районе, а позже днем — в Риге. После 17:30 поступили еще семь вызовов, когда дороги перегородили поваленные ветром деревья. Три вызова поступили в Екабпилский район, а по одному — в Юрмалу, Мадонский, Краславский и Ливанский районы.

В Аугшдавском районе ветер сорвал примерно две трети крыши католической церкви Святого Иоанна Крестителя.

Железная дорога, в свою очередь, сообщила, что ущерб от ветра местами задерживает движение поездов, так как деревья упали также на рельсы.