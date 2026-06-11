Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Генерал США: У РФ ничего не выйдет с нападением на Балтию

© Deutsche Welle 11 июня, 2026 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

По словам главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе, его задача - обеспечить, чтобы нападение РФ на страны Балтии "не произошло завтра". При необходимости 32 члена НАТО готовы ответить на атаки, указал он.

Российские военнослужащие и руководство должны знать: если они попытаются напасть на страны Балтии, у них не будет успеха, заявил на пресс-конференции на Международном аэрокосмическом салоне ILA в Берлине в четверг, 11 июня, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

По словам Гринкевича, его задача как главы SACEUR - обеспечить, чтобы нападение РФ "не произошло завтра" и чтобы Россия поняла, что у нее при подобном сценарии ничего не выйдет. "И поскольку они (российские силы. - Ред.) знают, что успеха не будет, они не будут рисковать, предпринимая что-то подобное", - указал генерал.

При этом он констатировал, что в рамках операций союзного командования очень внимательно следил за передвижениями войск. "Я думаю, вы знаете: Россия не ищет конфликта с НАТО. Они понимают, что мы - оборонительный альянс, и понимают, что у нас имеется ряд асимметричных преимуществ, с которыми они просто не могут соперничать", - продолжил Алексус Гринкевич, добавив, что альянс продолжит оставаться впереди.

При этом Гринкевич подчеркнул, что - при необходимости - все 32 государства НАТО ответить на атаки "сегодня ночью", и эта готовность будет расти.

Генерал - DW: Россия несет невероятно высокие потери

Отвечая на вопрос корреспондента DW, командующий Объединенными силами НАТО в Европе не стал давать "точный и достоверный прогноз", как будет развиваться ситуация на фронте в войне РФ против Украины. По словам американского генерала, Вооруженные силы Украины действуют довольно успешно. "Когда русские наступают, то едва продвигаются. И это сопровождается невероятно высокими потерями для России", - подчеркнул он.

Линия фронта относительно стабильна, и ВСУ сами добились "некоторых успехов", констатировал Гринкевич, одновременно обратив внимание на инновации Киева на поле боя и на использование ВСУ дронов малой дальности.

"Это - жестокая война. Задача - положить ей конец"

Глава SACEUR напомнил о недавних массированных атаках РФ на Киев и об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим мощностям по всей России. "Это жестокая война. Она продолжается пятый год. И было бы большим достижением, если бы мы смогли положить ей конец", - резюмировал Гринкевич. Он напомнил о своих усилиях в направлении урегулирования.

Стремление президента США Дональда Трампа приблизиться в миру "является правильным" - из-за риска разрастания конфликта и "тех огромных человеческих жертв, которые мы уже видели", констатировал генерал.

По его словам, на данный момент ВСУ, безусловно, держат фронт, а Европа проделала фантастическую работу, взяв на себя ответственность за предоставление подавляющей части поддержки, необходимой для этого. "И мы продолжим стремиться к достижению поставленной президентом (Трампом. - Ред.) цели - мира", - подчеркнул командующий Объединенными силами НАТО в Европе.

Алексус Гринкевич возглавляет Европейское командование ВС США с 1 июля 2025 года. По совместительству он также занимает пост руководителя SACEUR.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать