Ищите другую платформу: таксисты обижены на Bolt и собираются идти в суд

Отрасль называет это решение театром абсурда, готовит иск в суд и объявляет о новой вселатвийской акции протеста.

Перевозчики считают, что ведомство откровенно проигнорировало реальную ситуацию. Как отмечает Элла Петрова представитель Организация работодателей отрасли такси LPKAA : «Это образцово-показательная демонстрация коррупции и полного игнорирования проблем работающих в отрасли людей! Время намеренно затягивали — расследование длилось почти год, хотя все материалы и доказательства были поданы еще в 2025 году. Это решение полностью лишает латвийских предпринимателей возможности выйти на рынок с равноценным продуктом, предложить альтернативу на равных условиях и создать честную конкуренцию».

Пока KP не усматривает нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать правила, удерживать комиссию в размере 25% (без НДС), с помощью алгоритмов произвольно блокировать водителей и полностью контролировать финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий в их собственной стране, заявляют представители отрасли.