Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил на заседании, что в город приедут 1800 спортсменов, судей и сопровождающих. По его словам, они пробудут в Риге не меньше недели, а местный бизнес получит около трёх миллионов евро. Самоуправление, как утверждает Кирсис, сможет вернуть 270 000 евро в виде налогов.

Общие расходы мероприятия превышают один миллион евро. Чемпионат начнётся 27 июня.

Спор возник из-за того, кто именно просит деньги. Финансирование необходимо Латвийской федерации бриджа, которую возглавляет член правления Национального объединения Имант Парадниекс.

Оппозиционные депутаты заявили, что в этой ситуации может возникать конфликт интересов у Эдварда Ратниекса, Дайниса Лоциса и Гирта Лапиньша. Все они также входят в правление Национального объединения.

Оппозиция отдельно указала, что другие спортивные соревнования, организованные другими структурами, поддержки самоуправления не получили. По мнению критиков, это может говорить о политическом интересе коалиции поддержать именно федерацию, связанную с Парадниексом.

На заседании депутатам сообщили, что средства на проведение чемпионата также предоставят Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство образования и науки.