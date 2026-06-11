Дроновая тревога сорвала посадку: рейсы в Ригу увели в Таллин

По словам пассажирки рейса из Катании, уже при начале посадки людям сообщили, что самолёт направляется в Таллин. Там борт заправили, а позже пассажирам объявили, что Рижский аэропорт снова открыт и самолёт полетит в Латвию.

Компания Latvijas Gaisa satiksme, управляющая воздушным движением в Рижском районе, объяснила: перенаправление произошло после сообщения пилота о якобы замеченном дроне над аэропортом Спилве. Позже эта информация не подтвердилась - дрон не обнаружили.

По процедуре воздушное сообщение у аэропорта «Рига» временно приостановили. Ограничение действовало примерно полчаса, после чего полёты возобновили.

В airBaltic пояснили, что при внезапном закрытии аэропорта или воздушного пространства экипажи не всегда получают подробную информацию о причинах в момент принятия решения. В таких случаях самолёт направляют в ближайший доступный аэропорт.

На рейсе airBaltic из Катании в Ригу было 120 пассажиров. Пятеро из них прибыли в свой конечный пункт назначения - Таллинн - раньше, чем планировалось. Остальные 115 пассажиров добрались до Риги с задержкой в 2 часа 10 минут.

Компенсация за такую задержку не предусмотрена.