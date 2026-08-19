В интервью Postimees он предложил Латвии, Литве и Эстонии пять шагов для быстрой подготовки к возможной атаке.
Первый — создать вдоль границы с Россией, а для Литвы также с Белоруссией, открытую полосу шириной 2-5 километров, где противник не сможет скрываться от беспилотников. Бровди назвал такую территорию «зоной смерти».
Второй шаг — проложить вдоль границы подземную сеть оптоволоконных кабелей для подключения камер, датчиков, позиций дронов и средств связи. По его словам, это позволит управлять беспилотниками дистанционно, в том числе из глубины территории.
Третий — развернуть плотную сеть тактической ПВО ближнего действия, способную обнаруживать и уничтожать разведывательные и ударные дроны противника.
Четвёртый — создать в каждой стране Балтии как минимум одну специализированную бригаду примерно из 300 расчётов беспилотников, а в перспективе — отдельные силы беспилотных систем.
Пятый — готовить подразделения средних и дальних ударных дронов, способных поражать военные и логистические объекты противника в глубине его территории.
Бровди раскритиковал ставку на укрепления, противотанковые рвы и другие элементы Балтийской линии обороны. По его мнению, такие решения во многом основаны на опыте прошлых войн, тогда как современный конфликт определяют прежде всего беспилотники.
«Какой ещё опыт вам нужен, если мы постоянно показываем, что это работает?» — заявил он, добавив, что украинские подразделения сейчас поражают дронами около 80% целей.
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