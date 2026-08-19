Первый — создать вдоль границы с Россией, а для Литвы также с Белоруссией, открытую полосу шириной 2-5 километров, где противник не сможет скрываться от беспилотников. Бровди назвал такую территорию «зоной смерти».

Второй шаг — проложить вдоль границы подземную сеть оптоволоконных кабелей для подключения камер, датчиков, позиций дронов и средств связи. По его словам, это позволит управлять беспилотниками дистанционно, в том числе из глубины территории.