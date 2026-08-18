За десять лет репутация высшего образования переживала как взлеты, так и падения. Однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика: индекс репутации вырос на два пункта в целевой группе населения и на один пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня — 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция.