Исследование, которое в этом году проводилось в десятый раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений, поясняют исследователи.
За десять лет репутация высшего образования переживала как взлеты, так и падения. Однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика: индекс репутации вырос на два пункта в целевой группе населения и на один пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня — 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году.
По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция.
В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средне-высокий. Разница между оценками общества в целом и молодежи невелика, отмечают авторы исследования.
Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования.
Руководитель исследования Санта Лаздиня считает, что рост репутации высшего образования объясняется целенаправленным развитием сектора благодаря проведенным реформам, инвестициям в науку и цифровизацию, а также укреплению международного сотрудничества.
Эти факторы повышают конкурентоспособность вузов, способствуют росту доверия общества к высшему образованию Латвии и укрепляют привлекательность страны как места для учебы и исследований.
Положительная динамика показателя репутации подтверждает одобрение обществом выбранного направления развития отрасли и ее способности адаптироваться к современным требованиям, заключает исследователь.
«Fifty5Blue» поясняет, что исследование проводилось с использованием методологии корпоративной репутации TRIM в соответствии с кодексом и стандартами проведения рыночных и социальных исследований ESOMAR. Опрос проходил в марте-апреле 2026 года в форме телефонных интервью по всей Латвии. В нем приняли участие жители Латвии в возрасте от 15 до 60 лет.
Индекс репутации TRIM измерялся для девяти латвийских вузов с целью расчета общего показателя репутации сферы высшего образования.
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