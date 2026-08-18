В Германии суд приговорил гражданина Украины к году и трём месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России и участие в подготовке диверсий.
Однако срок предварительного заключения засчитан в срок наказания, и теперь осуждённый будет освобождён.
По этому делу проходили обвиняемыми три человека — все украинцы — но двоих других суд в Штутгарте оправдал.
Мужчин задержали в разных городах Германии и Швейцарии в мае 2025 г. Их обвинили в том, что они, по заказу российских спецслужб, отправили в Украину посылки с GPS-трекерами.
Цель такой операции, по данным немецкой прокуратуры — отследить маршрут почтовых отправлений и выделить потенциальные цели, а затем отправить тем же путём посылки с зажигательными или взрывными устройствами. При этом цели могли находиться как в Германии, так и в других странах.
Германия в состоянии «повышенной готовности»
Берлин — один из главных союзников Украины в борьбе против полномасштабного вторжения России. Германия остаётся в состоянии повышенной готовности из‑за возможных диверсий со стороны Кремля.
В июле 2024 года на территории аэропорта Лейпцига загорелась посылка, которую собирались погрузить на самолёт компании DHL; органы безопасности назвали происшествие диверсией, предположительно связанной с Москвой.
В начале августа этого года начинённый взрывчаткой беспилотник обнаружили рядом с украинским грузовым самолётом в аэропорту Лейпциг–Халле — это важный транспортный узел, через который следуют, в том числе, военные грузы.
Министр внутренних дел Александр Добриндт сравнил произошедшее со «сценарием гибридной атаки», в котором, возможно, участвовала «иностранная держава», но Россию прямо он не назвал.
Россия отвергает причастность к каким‑либо подобным инцидентам.
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