Мужчин задержали в разных городах Германии и Швейцарии в мае 2025 г. Их обвинили в том, что они, по заказу российских спецслужб, отправили в Украину посылки с GPS-трекерами.

Цель такой операции, по данным немецкой прокуратуры — отследить маршрут почтовых отправлений и выделить потенциальные цели, а затем отправить тем же путём посылки с зажигательными или взрывными устройствами. При этом цели могли находиться как в Германии, так и в других странах.

Германия в состоянии «повышенной готовности»