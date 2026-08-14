Многие животные ориентируются на свет и температуру, которые подсказывают им, когда искать пищу, отдыхать или отправляться в укрытие. Во время полного затмения свет резко исчезает, воздух становится прохладнее, и привычные сигналы неожиданно сообщают совсем не то, что должны.
Одними из первых реагируют птицы. Дневное пение может практически мгновенно прекратиться, словно наступил вечер. Зато совы и другие ночные животные способны проснуться и начать вести себя так, будто действительно пришли сумерки.
Ещё удивительнее бывает в зоопарках. Во время предыдущих затмений слоны направлялись к местам, где обычно проводят ночь. Жирафы начинали беспокойно ходить и раскачиваться, а у некоторых горилл внезапная темнота вызывала настолько сильное возбуждение, что они бросались к стеклу вольера.
Даже насекомые попадаются на небесный обман. Пчёлы и другие виды реагируют на исчезновение света так, словно рабочий день неожиданно закончился.
Домашние любимцы тоже могут заметить, что с миром происходит что-то неправильное. Некоторые собаки и кошки начинают ходить по комнате, скулить или искать место, где можно спрятаться. По характеру такая реакция иногда напоминает беспокойство во время грозы или фейерверка.
Но самая удивительная перемена происходит спустя всего несколько минут. Солнце возвращается, и животный мир словно нажимает кнопку перезагрузки.
Птицы снова начинают петь, причём иногда особенно громко, словно встречают новый рассвет. Ночные животные прекращают неожиданную активность, а большинство остальных довольно быстро возвращается к обычным дневным делам.
Несколько минут назад для них внезапно наступила ночь. А затем столь же внезапно оказалось, что это была ошибка.
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