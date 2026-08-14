Одними из первых реагируют птицы. Дневное пение может практически мгновенно прекратиться, словно наступил вечер. Зато совы и другие ночные животные способны проснуться и начать вести себя так, будто действительно пришли сумерки.

Ещё удивительнее бывает в зоопарках. Во время предыдущих затмений слоны направлялись к местам, где обычно проводят ночь. Жирафы начинали беспокойно ходить и раскачиваться, а у некоторых горилл внезапная темнота вызывала настолько сильное возбуждение, что они бросались к стеклу вольера.