По его словам, особенно жарко бывает в новых автобусах. Самый высокий показатель он получил в автобусе №3, курсирующем между Плявниеки и Болдераей.
«+36 градусов выдержать уже никак нельзя. Если на улице +30, то в автобусе +30 еще как-то можно перенести, но если в автобусе жарче, чем на улице, это ненормально. Вижу, что с людей все течет», — рассказал Дмитрий.
По его словам, высокая температура в салонах встречается регулярно, поэтому он и решил провести собственные измерения.
Если обеспечить нормальную температуру с помощью кондиционеров не получается, пассажир предлагает открывать люки и окна, чтобы в салон поступал воздух.
«Мне кажется, в таких случаях кондиционеры лучше не включать. Можно открыть люки, окна, чтобы поступал воздух. Зачем тогда Rīgas satiksme покупала такие автобусы?» — заявил Дмитрий.
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