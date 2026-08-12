«+36 градусов выдержать уже никак нельзя. Если на улице +30, то в автобусе +30 еще как-то можно перенести, но если в автобусе жарче, чем на улице, это ненормально. Вижу, что с людей все течет», — рассказал Дмитрий.

По его словам, высокая температура в салонах встречается регулярно, поэтому он и решил провести собственные измерения.