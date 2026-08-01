Сразу скажем, что о таких решениях, как запуск речного транспорта по Даугаве, речь не идёт, в программе подчёркивают, что изменения должны затронуть всю сеть уличного движения.
Среди водителей, которые ежедневно пересекают Вантовый мост, многие продолжают движение по ул. Кришьяня Валдемара. Одна из возможностей сократить нагрузку на неё — перенаправить трафик на ул. Ханзас, но для этого там нужны определённые изменения. Следует также обратить внимание на поток по ул. Бривибас: часть транспорта можно перенаправить по бульвару Калпака на Каменный мост.
Были рассмотрены также альтернативные маршруты в обход Старой Риги, в частности, с задействованием ул. Лачплеша и Островного моста.
Особенно сложная ситуация может возникнуть в Пардаугаве, где сходится несколько транспортных коридоров и трамвайных маршрутов. Одно из решений — создание в отдельных местах дополнительных полос движения за счёт тротуаров, ограничение поворотов налево, чтобы увеличить пропускную способность. Наибольшее давление при этом может возникнуть на перекрёстке Виенибас гатве и Карля Улманя гатве.
В программе также был затронут вопрос, не стоит ли до закрытия Вантового моста привести в порядок другие объекты инфраструктуры, в частности, путепровод на ул. Алтонавас, который мог бы облегчить ситуацию с транспортом, если бы его открыли. Внимание также было уделено значению ул. Слокас и возможным изменениям левых поворотов, которые повлияли бы на движение в сторону ул. Кулдигас.
Закрытие Вантового моста станет испытанием не для одного района, а для всего города. Чтобы весь центр Риги не превратился в одну большую пробку, необходимо заблаговременно разработать общий план и умно перенаправить транспортные потоки. Остаётся надеяться, что это всё-таки сделают.
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