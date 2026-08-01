Особенно сложная ситуация может возникнуть в Пардаугаве, где сходится несколько транспортных коридоров и трамвайных маршрутов. Одно из решений — создание в отдельных местах дополнительных полос движения за счёт тротуаров, ограничение поворотов налево, чтобы увеличить пропускную способность. Наибольшее давление при этом может возникнуть на перекрёстке Виенибас гатве и Карля Улманя гатве.

В программе также был затронут вопрос, не стоит ли до закрытия Вантового моста привести в порядок другие объекты инфраструктуры, в частности, путепровод на ул. Алтонавас, который мог бы облегчить ситуацию с транспортом, если бы его открыли. Внимание также было уделено значению ул. Слокас и возможным изменениям левых поворотов, которые повлияли бы на движение в сторону ул. Кулдигас.

Закрытие Вантового моста станет испытанием не для одного района, а для всего города. Чтобы весь центр Риги не превратился в одну большую пробку, необходимо заблаговременно разработать общий план и умно перенаправить транспортные потоки. Остаётся надеяться, что это всё-таки сделают.