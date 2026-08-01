В Бабите возле одноимённой железнодорожной станции находится конечная остановка 13-го автобуса. Айя утверждает, что автобусы там по полчаса стоят с включённым двигателем. Причём это происходит в центре Бабите, в общественном месте, посреди частных домов. Она жаловалась и в Rīgas satiksme, и в краевую думу, и в муниципальную полицию, но ситуация не меняется: «Тут никого не волнует, каким воздухом мы дышим!»
Насколько серьёзно может загрязнить воздух автобус, курсирующий раз в час, — вопрос, конечно, интересный: «Rīgas satiksme пишет, что соблюдает нормативные акты Марупского края насчёт стояния со включённым двигателем. Марупская краевая полиция пишет, что автобусам со включённым двигателем стоять можно, только ни один нормативный акт в Марупском крае или в Латвии не разрешает автобусам (или другим транспортным средствам) подолгу стоять со включённым двигателем».
В соцсети Айя выложила и копии переписки с официальными учреждениями. Ответы можно толковать двояко: стоять вроде бы и нельзя, а вроде бы и можно.
Rīgas satiksme:
«Водители автобусов информированы о необходимости выключать двигатель, когда они стоят в Бабите. Продолжим уделять усиленное внимание этой ситуации».
«Мы получили ваше заявление о стоянии автобусов в Бабите. Информация передана ответственному структурному подразделению, которое проведёт беседы с водителями автобусов, чтобы на конечном пункте в Бабите двигатели автобусов выключали».
«В день получения вашего заявления ни один из автобусов Rīgas satiksme не находился на остановке дольше времени, которое необходимо для высадки или посадки пассажиров. Водители автобусов проинформированы о том, что во время ожиданиия двигатель нельзя держать включённым дольше, чем это объективно необходимо, чтобы обеспечивать работу кондиционера, поддерживать температуру в салоне, работу информационных систем. Остановка находится на муниципальной земле, и это определяет, какие нормативные акты нужно соблюдать. Rīgas satiksme действует в соответствии с требованиями этих правил и автобусы не паркуются рядом с вашим домовладением».
Марупская краевая муниципальная полиция:
«Информируем, что для стояния в указанном месте автобуса и других транспортных средств с работающим мотором ограничений не установлено».
«Водители транспорта должны соблюдать порядок парковки автомашины, установленный ПДД. Если этот порядок не соблюдается, муниципальная полиция может наложить штраф. Оштрафованное лицо может не согласиться с наказанием и обжаловать его в порядке, установленном законом. Полиция самоуправления не будет комментировать требования правил остановки и стоянки и соответствующий порядок».
«Предоставленная вами информация получена и зарегистрирована в полиции самоуправления. Полиция самоуправления включила указанные вами участки дорог в маршрут патрулирования. Табличка к знаку 852 «Выключить двигатель» указывает на то, что на стоянке запрещается стоять со включённым мотором. Действие этого знака касается только подъездной дороги, ведущей к станции Бабите. На ул. Берзу таких ограничений нет, так что ваши претензии не налагают обязанностей на водителей транспорта. Дорожный знак 326 «Остановка запрещена» распространяется только на проезжую часть, то есть если автомашина остановилась на обочине, требования по остановке и стоянке не нарушены. Полиция самоуправления и в дальнейшем будет контролировать соблюдение требований ПДД возле железнодорожной станции Бабите».
И ещё одна цитата из официальной переписки:
«Ни один нормативный акт в Марупском крае или в Латвии не запрещает автобусам (или другим транспортным средствам) длительно стоять со включённым двигателем, в том числе в Марупском крае, такое стояние ограничено всеобщими для страны правилами Кабинета министров».
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