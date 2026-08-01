Насколько серьёзно может загрязнить воздух автобус, курсирующий раз в час, — вопрос, конечно, интересный: «Rīgas satiksme пишет, что соблюдает нормативные акты Марупского края насчёт стояния со включённым двигателем. Марупская краевая полиция пишет, что автобусам со включённым двигателем стоять можно, только ни один нормативный акт в Марупском крае или в Латвии не разрешает автобусам (или другим транспортным средствам) подолгу стоять со включённым двигателем».

В соцсети Айя выложила и копии переписки с официальными учреждениями. Ответы можно толковать двояко: стоять вроде бы и нельзя, а вроде бы и можно.