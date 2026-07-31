Как сообщает профиль Sadursme со ссылкой на очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. После удара легковой автомобиль оказался в кювете, а грузовик остался на проезжей части.
Подробной информации об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших пока нет. Официальные службы сведения об аварии на момент публикации не уточняли.
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