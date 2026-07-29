Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс заявил, что приграничные города нельзя оставлять один на один с их проблемами. По его словам, государство должно участвовать в поиске решений и помогать самоуправлениям справляться с последствиями накопившихся трудностей.

В ходе встречи планируется также выяснить причины обострения ситуации в Даугавпилсе и определить, какие меры могут быть приняты на государственном уровне для ее улучшения.