Особое внимание уделяется положению приграничных городов, которые сталкиваются с экономическими, демографическими и социальными трудностями. Участники встречи намерены обсудить, какую поддержку государство может предоставить Даугавпилсу и другим самоуправлениям, оказавшимся в похожей ситуации.
Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс заявил, что приграничные города нельзя оставлять один на один с их проблемами. По его словам, государство должно участвовать в поиске решений и помогать самоуправлениям справляться с последствиями накопившихся трудностей.
В ходе встречи планируется также выяснить причины обострения ситуации в Даугавпилсе и определить, какие меры могут быть приняты на государственном уровне для ее улучшения.
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