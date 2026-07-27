Их называют пирокучево-дождевыми облаками, или проще — огненными облаками.
Обычно пожар распространяется благодаря жаре, засухе и сильному ветру. Но в особенно тяжёлых случаях пламя перестаёт быть просто следствием плохой погоды и начинает создавать собственную.
Огромное количество раскалённого воздуха и дыма с огромной скоростью поднимается вверх. На высоте воздух охлаждается, содержащаяся в нём влага конденсируется, и над пожаром вырастает настоящее грозовое облако.
Оно может достигать высоты 10–15 километров и проникать в стратосферу. NASA называет такие образования «огнедышащими драконами среди облаков».
Но эффектное зрелище означает, что ситуация внизу стала крайне опасной.
Огненное облако создаёт сильные порывы ветра, которые могут внезапно изменить направление пламени. Пожар, ещё недавно двигавшийся в одну сторону, способен развернуться и пойти туда, где его никто не ждал.
Для пожарных это один из самых опасных сценариев. Предсказать движение огня становится намного сложнее, а безопасные участки могут за считаные минуты оказаться в зоне пламени.
Кроме того, внутри такого облака возникает гроза. Молнии способны ударить далеко от основного пожара и зажечь новые очаги там, где ещё недавно огня не было.
Получается почти замкнутый круг: пожар создаёт облако, облако создаёт ветер и молнии, а они помогают пожару расти дальше.
Такие системы давно наблюдают во время огромных пожаров в Австралии и США. Теперь специалисты допускают, что подобное явление могло впервые возникнуть и над Францией.
Окончательно подтверждён ли первый французский случай, пока неясно. Но экспертам уже приходится учитывать возможность появления новых огненных гроз в ближайшие дни.
Это особенно тревожно на фоне пожаров, охвативших Францию и Испанию. Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть дома, огонь приблизился к Бордо, а в Испании несколько крупных очагов одновременно уничтожают леса и угрожают населённым пунктам.
Жара, сильный ветер и высушенная растительность создают условия, при которых обычный лесной пожар может превратиться в самостоятельную атмосферную систему.
Сначала он пожирает лес. А затем поднимается в небо и начинает бросать молнии обратно на землю.
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