Обычно пожар распространяется благодаря жаре, засухе и сильному ветру. Но в особенно тяжёлых случаях пламя перестаёт быть просто следствием плохой погоды и начинает создавать собственную.

Огромное количество раскалённого воздуха и дыма с огромной скоростью поднимается вверх. На высоте воздух охлаждается, содержащаяся в нём влага конденсируется, и над пожаром вырастает настоящее грозовое облако.