Мехмед II совсем не походил на правителя, которого интересовали только пушки, крепости и новые территории. Он собирал рукописи, приглашал ко двору греческих учёных и итальянских гуманистов, интересовался античной историей и хорошо понимал силу древних легенд.

После взятия Константинополя султан принял титул «Кайсер-и Рум», то есть «Цезарь Рима». Он считал себя не разрушителем Римской империи, а её новым хозяином и продолжателем.