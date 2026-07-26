«Вот тот вчера сопровождал Аллу Борисовну», — с некоторой грустью в голосе рассказывает молодой паренёк. Знакомимся — рижский блогер-ютубер Nikita Riga. Рассказывает о позорном поведении некоторых поклонников при встрече с Пугачевой в день первый Рандеву. Когда ей не давали пройти, буквально в лицо тыкали мобильниками.

-Мне удалось дождаться её у машины. Я скромно преподнес ей букет желтых фрезий. Без всяких истерик. Просто в знак благодарности за то, что она есть. Она остановилась и даже немного поговорила со мной». Казалось бы, радость, однако — этот чудный момент мобильник не записал и блогер остался без исторического видео. Правда, на всякий случай запасся новым букетом — теперь уже не желтым — в пастельных тонах: «Но её, скорей всего, не будет. В прошлом году она была только на одном вечере фестиваля».