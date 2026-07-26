Постепенно подготовка к вечеру усиливается: в зале появляется десант молодёжи с мокрыми тряпками в руках и подбадривая себя девизом «лейбор!», начинает протирать сидения для зрителей. В верхнем ресторане закончена сервировка столиков — все четко пронумерованы. Крепкие мужчины в строгих костюмах фотографируют друг друга на красной дорожке у стенда с фестивалем «Лайма-рандеву».
«Вот тот вчера сопровождал Аллу Борисовну», — с некоторой грустью в голосе рассказывает молодой паренёк. Знакомимся — рижский блогер-ютубер Nikita Riga. Рассказывает о позорном поведении некоторых поклонников при встрече с Пугачевой в день первый Рандеву. Когда ей не давали пройти, буквально в лицо тыкали мобильниками.
-Мне удалось дождаться её у машины. Я скромно преподнес ей букет желтых фрезий. Без всяких истерик. Просто в знак благодарности за то, что она есть. Она остановилась и даже немного поговорила со мной». Казалось бы, радость, однако — этот чудный момент мобильник не записал и блогер остался без исторического видео. Правда, на всякий случай запасся новым букетом — теперь уже не желтым — в пастельных тонах: «Но её, скорей всего, не будет. В прошлом году она была только на одном вечере фестиваля».
Но Алла Борисовна умеет удивлять публику. Во второй вечер она снова появилась в зале. Ровно в семь. Зал поднялся. Практически весь. Аплодисменты, переходящие в овации, не смолкали минут пятнадцать. Особо рьяных поклонников просили не душить звезду своей любовью. Ну что тут скажешь — я сидела в одном ряду с Примадонной, только на другом конце. Истеризмом вроде бы не страдаю, но то и дело ловила себя на том, что сверяю с ней свои впечатления от выступлений на сцене. И добрая половина зала то и дело косилась в её сторону. Ужас? Успех? Я пришла к выводу: ужасный успех! Ужасный со знаком плюс.
Пошли выступления — яркие, сочные. Были молодые гости из Молдавии, Эстонии, были молодые и уже известные латышские певцы. Особенным гостем первого отделения стал Тынис Мяги. Кто помнит — в своё время он был одной из звезд советской эстрады. И расцветал примерно в одно время с Аллой Борисовной. Так вот — он исполнил две песни и сразил публику мощным голосом и сильнейшей энергетикой. Великолепный, очень красивый блюз — на эстонском — молоденькие журналистки потянулись за интервью…(Кстати, и Алла Борисовна горячо аплодировала коллеге).
Что до языков, конферанс велся на латышском, государственном. Пел каждый по-своему. Так же общались с техслужбами. Допустим, когда настраивали арфу, аккомпанирующую Макаревичу, все перешли на английский. В зрительный зал длинные руки Минкульта пока не дотянулись, поэтому было много и русской речи и латышской речи.
Во втором отделении мощно переключила на себя внимание Монеточка. Многие заметили, что ей подпевал и Максим Галкин. Андрей Макаревич, сидевший рядом, время от времени прикрывал глаза рукой. Энергетика Монеточки фантастическая — люди, по возможности, это надо видеть и слышать! Пластика, голос, эффектные внешние данные и умные песни — в публике её выступление вызвало сумасшедший отклик, не характерный для наших широт. Причем — молодые (русскоговорящие) парни и особенно девушки потянулись с букетами.
Что интересно, знаменитую свою песню она дополнила счастливой концовкой. Впервые она представила её на концерте в Вильнюсе, а теперь повторила на латвийской сцене под аккомпанемент живого оркестра. Вместо драматических строк о том, что «это было в России, это было во сне», певица добавила куплет о будущем возвращении::
«Это будет в России, значит, будет опять,
Это будет в России, я приеду играть!
И в назначенный час, и в положенный срок
Я со сцены скажу вам: «Привет, городок!»»
За Монеточкой вышел знаменитый российский рэпер Нойз Эмси. Спели вместе. Затем один — пел о любви, о жизни и — впервые в истории фестиваля отчетливо зазвучала тема русской эмиграции, мощно проявилось антивоенное настроение. Не только на сцене, но что удивительно — в зале.
Если в прошлом году совершенно отчетливо большая часть публики на эти темы реагировала сдержанно, если не сказать, враждебно, то в этом году практически весь зал подпевал артистам и бурно аплодировал в поддержку. Зал, судя по языку общения, в большинстве говорящий по-русски. И очень-очень сильно помолодевший. Лично для меня это стало неожиданностью. Не похоже, чтоб публика поменяла свои взгляды. Похоже, происходит смена поколений и молодежь со своим пониманием картины мира замещает в обществе своих родителей-бабушке-дедушек. Причем, Аллу Борисовну уважают безмерно и они.
Тот же блогер Никита рассказывал, что он, «наверно, нетипичный молодой человек. С удовольствием слушаю альбомы Аллы Борисовны. Люблю Магомаева, да. Потрясающие голоса, красивые песни, умные люди…» (кстати, букет свой новый он таки вручил певице и запечатлел это на видео).
Специальный гость» фестиваля Андрей Макаревич в финале своими негромкими задушевными песнями, что называется, порвал зал. Гитара и кельтская арфа. И свечи, веками освещающие путь странников в пустыне. И слова о главном — когда «сразу закончится эта война, внезапно и бесповоротно» — зрители поддержали аплодисментами.
Кстати, 29-го Макаревич даст в Риге сольный концерт, а в понедельник откроется выставка его графики. И приехал он с семьёй — чудесный светловолосый малыш весело позировал журналистам рядом с родителями за кулисами.
…И, конечно, Лайма… Хозяйка фестиваля — несмотря на организационные хлопоты, она в отличной форме. Её колоритные выступления вместе с традиционным балетом — настоящие мини-спектакли. Красиво, стильно, остроумно, весело, талантливо. И, что можно отметить — никакой ревности к Алле Борисовне, которая, безусловно, стала ярчайшей звездой Рандеву, даже не поднявшись на сцену. Впрочем, вечер третий ещё только приближается. А вдруг сойдутся Маэстро и Примадонна у рояля…
…По окончании Алла Борисовна от души позировала журналистам, которые, что скрывать, надеялись на её выход к прессе. А что — журналисты — те же люди. Скажу больше — артисты потянулись к ней фотографироваться! В итоге вышло замечательное дружеское фото.
Публика потихоньку расходилась, но фанаты не собирались сдаваться. Они оккупировали ворота — и, казалось, взглядами сканировали все выезжающие автомобили. Что за народ — много нарядных женщин в возрасте, девушки, горстка парней. Кто-то скажет «зоопарк», с другой стороны — каждый артист, если честно, мечтает о таком успехе. Народ помнит, народ любит и ради этой любви он способен на многое…
Елена СЛЮСАРЕВА
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